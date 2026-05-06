Tempos atrás, em evento realizado na ACIPI, a historiadora Marly Germano Perecin deu um show de palestra. De lá, saí com o conhecimento de que o primeiro empreendedor de nossa terra, lá em meados do século 1700, foi o construtor de botes criados para ser utilizado no rio Piracicaba. Quem seria tal habilidoso marceneiro? Seja quem for, acabou legado ao esquecimento.

Mas, nestes 257 anos de história, nossa cidade teve alguns trabalhadores conhecidos e muitos ilustres desconhecidos que fizeram do ofício profissional uma forma de ajudar Piracicaba chegar onde está.

A utilização do trabalhador envolve diversas fases, desde a mão de obra escravagista a imigração voluntária. Piracicaba foi a terceira cidade do estado de São Paulo a empregar a mão de obra de escravos africanos. Séculos depois, campanhas governamentais trouxeram a cidade uma onda migratória na qual aportaram italianos, alemães, japoneses, dos países do Oriente Médio e de diversas outras origens.