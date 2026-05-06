Existe uma verdade sobre o envelhecimento: ele acontece para todos. Sem exceção. O tempo avança mesmo quando fingimos não vê-lo. Mas a ciência começa a mostrar algo profundamente importante , envelhecer é inevitável, porém a forma como envelhecemos está longe de ser totalmente definida pelo calendário.
Um dos maiores estudos já realizados sobre esse tema e que recentemente saiu com o titulo “Rise and Fall of Physical Capacity in a General Population: A 47-Year Longitudinal Study” publicado no Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, acompanhou pessoas por impressionantes 47 anos para entender como a capacidade física sobe, atinge seu auge e depois se transforma ao longo da vida. O que ele encontrou deveria interessar a todos nós que vamos de qualquer jeito envelhecer.
Os pesquisadores observaram que força, resistência e potência física tendem a atingir níveis mais altos antes dos 40 anos. Depois disso, existe um declínio natural. Isso faz parte da biologia humana. O corpo muda, os tecidos mudam, a recuperação já não acontece com a mesma velocidade. Eu estou vendo isso agora aos 45 anos... Mas aqui está o detalhe que muda tudo: esse declínio não acontece da mesma forma em todas as pessoas.
Entre indivíduos da mesma idade, surgem diferenças enormes. Pessoas ativas mantêm muito mais capacidade física do que pessoas sedentárias. Em outras palavras, dois corpos de 63 anos podem carregar idades funcionais completamente distintas. Um sobe escadas com autonomia, viaja, brinca com netos, treina e vive com independência. O outro luta para tarefas simples. A idade cronológica é a mesma. A biológica, não.
E o estudo apresenta uma coisa: nunca é tarde. Os dados mostram que pessoas que passaram a se exercitar mais tarde também apresentaram vantagens relevantes em capacidade aeróbica, força muscular e desempenho físico. O corpo responde ao movimento mesmo depois de anos de silêncio. Ele não guarda rancor. Ele responde ao cuidado.
Isso desmonta uma crença cruel de que “agora já passou meu tempo”. Eu já ouvi muito isso! Não passou. Enquanto houver movimento possível, há adaptação possível. Enquanto houver estímulo, existe chance de reconstrução.
O exercício reduz mortalidade, melhora a saúde cardiovascular, preserva massa muscular, protege ossos, melhora equilíbrio e mantém algo precioso: autonomia. Envelhecer bem não significa parecer jovem. Significa continuar dono da própria vida pelo maior tempo possível. Autonomia sem precisar de ajuda dos filhos, ou parentes! Autonomia!
Talvez seja isso que muita gente ainda não percebeu. O treino não serve apenas para estética ou performance. Ele serve para o futuro. Cada caminhada, cada sessão de força, cada escolha ativa é uma conversa silenciosa com a pessoa que você será daqui a dez, vinte, trinta anos. O tempo seguirá seu curso. Sempre segue. Mas quando você se movimenta, ele encontra alguém preparado para recebê-lo. Até a próxima!
Rogério Cardoso é personal trainer e preparador físico, membro da Sociedade Brasileira de Personal Trainer SBPT e da World Top Trainers WTTC.