Existe uma verdade sobre o envelhecimento: ele acontece para todos. Sem exceção. O tempo avança mesmo quando fingimos não vê-lo. Mas a ciência começa a mostrar algo profundamente importante , envelhecer é inevitável, porém a forma como envelhecemos está longe de ser totalmente definida pelo calendário.

Um dos maiores estudos já realizados sobre esse tema e que recentemente saiu com o titulo “Rise and Fall of Physical Capacity in a General Population: A 47-Year Longitudinal Study” publicado no Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, acompanhou pessoas por impressionantes 47 anos para entender como a capacidade física sobe, atinge seu auge e depois se transforma ao longo da vida. O que ele encontrou deveria interessar a todos nós que vamos de qualquer jeito envelhecer.

Os pesquisadores observaram que força, resistência e potência física tendem a atingir níveis mais altos antes dos 40 anos. Depois disso, existe um declínio natural. Isso faz parte da biologia humana. O corpo muda, os tecidos mudam, a recuperação já não acontece com a mesma velocidade. Eu estou vendo isso agora aos 45 anos... Mas aqui está o detalhe que muda tudo: esse declínio não acontece da mesma forma em todas as pessoas.