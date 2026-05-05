Sr. Claudevar Almeida da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Aldezi Souza da Silva e da Sra. Camila de Almeida da Silva, era casado com a Sra. Neide Pacheco dos Santos Silva; deixa os filhos: Herlon Rick dos Santos Silva, casado com a Sra. Aline Aparecida Teles Costa Silva e Thiago dos Santos Silva. Deixa demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Henrique Machia
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Arrigo Machia e da Sra. Linda Julia Machia, era casado com a Sra. Elisabeth Sette Machia; deixa o filho: Jeferson Machia, casado com a Sra. Natalia Olivieri Gregolin Machia. Deixa a neta Isis Gregolin Machia, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Municipal da cidade de São Pedro/SP, sala "01", para o Cemitério da Saudade na cidade de Americana/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Leonor Casagrande Bethiol
Faleceu dia 04/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúva do Sr. Nadir Lasaro Bethiol. Era filha do Sr. Angelo Casagrande e da Sra. Rosa Casagrande, falecidos. Deixa as filhas: Adriana Maria Bethiol Victória casada com Claudionor Victória Junior e Marcia Aparecida Bethiol Maçãs casada com João Eduardo Simões Maçãs. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/05/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Camelia, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Lourdes de Fatima Cordeiro Alves
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Luiz Cordeiro e da Sra. Maria José Machado Cordeiro, era casada com o Sr. Antonio Vanderlei Alves; deixa o filho: Ray Luan Ferreira Bezerra, casado com a Sra. Vanessa da Silva Coral. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 11h30 da sala "C - Lírio", do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Floriana de Barros Silva
Fleceu dia 05/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era viúva do Sr. Luiz Silva. Era filha do Sr. Lazaro de Barros e da Sra. Maria Lubian, falecidos. Deixa os filhos: Marco Antonio Soares de Barros casado com Raquel Castro Soares de Barros, Luiz Carlos Gonzales falecido, Rosangela Gonzales, Adriana Gonzales. Deixa netos, bisnetas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Professora: Sra. Ruth Duarte
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Antonio Duarte e da Sra. Iolanda Salsa Duarte. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.