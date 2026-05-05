Sr. Claudevar Almeida da Silva

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Aldezi Souza da Silva e da Sra. Camila de Almeida da Silva, era casado com a Sra. Neide Pacheco dos Santos Silva; deixa os filhos: Herlon Rick dos Santos Silva, casado com a Sra. Aline Aparecida Teles Costa Silva e Thiago dos Santos Silva. Deixa demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Henrique Machia

Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Arrigo Machia e da Sra. Linda Julia Machia, era casado com a Sra. Elisabeth Sette Machia; deixa o filho: Jeferson Machia, casado com a Sra. Natalia Olivieri Gregolin Machia. Deixa a neta Isis Gregolin Machia, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Municipal da cidade de São Pedro/SP, sala "01", para o Cemitério da Saudade na cidade de Americana/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Leonor Casagrande Bethiol

Faleceu dia 04/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúva do Sr. Nadir Lasaro Bethiol. Era filha do Sr. Angelo Casagrande e da Sra. Rosa Casagrande, falecidos. Deixa as filhas: Adriana Maria Bethiol Victória casada com Claudionor Victória Junior e Marcia Aparecida Bethiol Maçãs casada com João Eduardo Simões Maçãs. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/05/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Camelia, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.