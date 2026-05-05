Sobre os feminicídios, quantos houve no último ano em Piracicaba? Aumentou ou diminuiu em relação aos anos anteriores? No último ano, foram registrados quatro feminicídios consumados em Piracicaba. Em 2024, tivemos dois.

Na sua opinião, o aumento das leis tem ajudado as mulheres e a própria polícia? Sim, ajuda, pois mostra que o Estado está empenhado no combate à violência contra a mulher. Por muito tempo, a violência contra a mulher, especialmente a doméstica, foi tratada como algo que deveria ser resolvido entre o homem e a mulher, uma situação privada onde o Estado não deveria intervir. A partir do momento em que se cria leis, investe-se em campanhas, em políticas públicas, a visibilidade ao problema aumenta fazendo com que toda a sociedade se engaje, o que é o correto, já que a violência contra a mulher é além de crime, um grande problema social.

A que você atribui o aumento de feminicídios em nosso país? Essa pergunta é bem complexa. Eu atribuo o aumento dos feminicídios a uma combinação de fatores, mas vejo nas redes sociais um elemento recente e muito relevante nesse cenário. A internet passou a dar visibilidade e até monetização a discursos que antes ficavam restritos a círculos privados — discursos que menosprezam as mulheres, reforçam estereótipos de inferioridade e, em casos mais graves, normalizam ou incentivam a violência de gênero. Hoje, há pessoas que ganham alcance, influência e dinheiro promovendo esse tipo de conteúdo, o que contribui para a banalização da violência contra a mulher. Isso cria um ambiente de validação para comportamentos agressivos e reforça uma cultura já marcada pelo machismo estrutural. Mas é importante destacar que esse aumento também está ligado a falhas na prevenção, na proteção das vítimas e na responsabilização dos agressores. Ou seja, não se trata de uma causa única, mas de um conjunto de fatores que, somados, tornam o cenário ainda mais preocupante.