Antonio Jose da Silva
Faleceu dia 02/05/2026, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Amaro Joviniano da Silva e da Sra. Olivia Rosa Silva, era casado com a Sra. Maria de Lurdes Correia da Silva; deixa os filhos: Adriana Cristina da Silva e Adriano José da Silva, casado com Shirley de Almeida Gregorio da Silva. Deixa os netos: Gabriel Henrique da Silva Luz, Denner Adriano da Silva e Gabriela Ferreira Bezerra, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Benedita Irene Pinto Balduino
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Antonio Francelino Pinto e da Sra. Maria Eliza da Conceição; deixa a filha: Luciane de Fatima Pinto. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Municipal de São Pedro, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Benedita Monteiro da Silva Rodrigues
Faleceu dia 03/05/2026 na cidade de Charqueada, aos 79 anos de idade e era viúva do Sr. Henrique Rodrigues. Era filha do Sr. Gonçalo Monteiro da Silva e da Sra. Izabel da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Luis Henrique Rodrigues, José Henrique Rodrigues, Cássia Regina Rodrigues. Deixa o neto: Leonardo Rodrigues Pelinçari da Silva, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/05/2026 às 15h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Douglas José Mantuan
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Antonio Fernando Mantuan e da Sra. Avany Maria de Oliveira Mendes Mantuan, era casado com a Sra. Katya Silveira Martinez Mantuan; deixa os filhos: Douglas Richard Mantuan, casado com a Sra. Daiane Aparecida Gomes Mantuan e Natasha Kelly Mantuan Peressin, casada com o Sr. Leonardo Augusto Peressin. Deixa os netos: Aylla Vitoria Mantuan, Adrian Luiz Mariano e Vitor Gabriel Mariano, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Edite Oliveira Faria
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 94 anos, filha dos finados Sr. Antonio Gomes Pereira e da Sra. Ana Paula, era viúva do Sr. Sebastião Faria; deixa os filhos: Sebastião; Marta; Ana; Antonia; Geni; Aparecida; Jose; Joaquim; Maria; Manoelina; Lourdes e Mirce. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de São Pedro/SP, para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Edson de Jesus Alves
Faleceu dia 03/05/2026 na cidade de Iracemápolis, aos 65 anos de idade e era casado com a Sra. Cleide Barboza Lindo. Era filho do Sr. José Alves e da Sra. Rosa Jorge Alves, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/05/2026 às 14h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Iracemápolis, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Ernestina da Silva Mello
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. José Francisco da Silva e da Sra. Maria Conceição da Silva, era viúva do Sr. Valter Gonçalves de Mello; deixa as filhas: Maria de Lourdes dos Santos e Josiane da Silva Mello. Deixa os netos: Ricardo, Marcio, Debora, Karime e Isabele, os bisnetos: Pedro, Lucas, Monica, Jessica, Felipe e Marina, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Ivo da Silva
Faleceu dia 02/05/2026, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Elias Batista da Silva e da Sra. Carmelita Luiz dos Santos, era casado com a Sra. Maria Vanderlei Marques da Silva; deixa os filhos: Alex Fernando Marques da Silva, casado com a Sra. Silvana de Lourdes Moda; Liliane Cristina Santos, casada com o Sr. José Ricardo Serafim dos Santos; Adriana Priscila Marques da Silva; Jeconias Fabiano Marques da Silva, casado com a Sra. Janaina Barbosa dos Santos e Jezer Luiz Marques da Silva. Deixa netos, bisnetos, irmãs, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jair Guastali
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 77 anos, filho dos finados Sr. João Albano Guastali e da Sra. Maria Toneli Guastali, era casado com a Sra. Valdilia Veroneze Guastali; deixa os filhos: Patrícia Fernanda Guastali e Roberto Vlademir Guastali. Deixa os netos Bruna Storani Guastali, Davi Guastali Morato, o bisneto Gabriel Storani Batista, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório Memorial São Pedro, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Janete Olivia Meneghetti Martins
Faleceu dia 02/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era casada com o Sr. Rubens Martins. Era filha do Sr. Reynaldo Meneghetti e da Sra. Amalia Bego, falecidos. Deixa os filhos: Ana Lucia Martins casada com Evandro Cardoso Cintra; Fernando Augusto Martins, falecido. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/05/2026 às 14h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Joanna Apparecida Battagello Zorzin
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Ardemiro Battagello e da Sra. Maria Antonia Capello, era viúva do Sr. João Zorzin; deixa os filhos: Mirian de Fatima Zorzin Carvalho, casada com o Sr. Antonio Fernando Dias Carvalho; João Sidnei Zorzin; Marisa Zorzin, casada com o Sr. José Alberto Cerignoni; Aparecida Leucy Zorzin Mendes, casada com o Sr. Antonio Claudio Mendes; Donizete Valdecir Zorzin, casado com a Sra. Cilene Maria Dal Col Zorzin; Maria Luciene Zorzin Gadotti, casada com o Sr. Celso Jorge Gadotti e Angelin Jair Zorzin, casado com a Sra. Antonieta de Lima Souza Zorzin. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
João Pedro Silva de Deus Capelaço
Faleceu anteontem, nesta cidade, filho do Sr. Gabriel Vieira Capelaço e da Sra. Ana Flavia Silva Capelaço. Deixa familiares. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 10h00 no Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Leonor Baptista Querino Passari
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. João Baptista Querino Filho e da Sra. Francisca Garcia de Godoy Querino, era viúva do Sr. Jose Vanderlei Passari; deixa os filhos: Leandro Passari, casado com a Sra. Adriana Nanias de Aro Passari; Andrea Passari e Edson Douglas Passari, falecido. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "B" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Lucia Rosolen Piassa
Faleceu dia 03/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. Jeronimo Piassa. Era filha do Sr. Angelo Rosolen e da Sra. Regina Caneo Rosolen, falecidos. Deixa os filhos: José Alaor Piassa, Maria Magali Piassa, Maria Dolfina Piassa. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/05/2026 às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Luiz Antonio Bettiol
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Adherbal Luis Bettiol e da Sra. Ana Castro Bettiol, era casado com a Sra. Marcia Aparecida Ometto Bettiol; deixa os filhos: Pietro Felipe Bettiol e Luiz Gustavo Bettiol, casado com a Sra. Thais Fernanda Maciel de Souza. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Luiz Walter Patreze
Faleceu dia 04/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade, filho dos finados Sr. Mario Antonio Patreze e da Sra. Alzira Brunelli Patreze. Deixa irmãos, cunhadas e sobrinhos, demais familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 10h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Margarida Dias
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. João Dias de Araújo Neto e da Sra. Ismelinda Silva Araújo; deixa os filhos: Fredson Dias de Lima; Ghislaine de Lima Damásio, casada com o Sr. Adilson Damasio e Daniel de Lima Filho, casado com a Sra. Marli Nascimento dos Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 10h00 às 12h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Marcia Regina Gobbo Vallis
Faleceu dia 03/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 63 anos de idade e era casada com Marcos Antonio Alves. Era filha do Sr. Francisco Vallis e da Sra. Maria Gobbo, falecidos. Deixa os filhos: Marcos Paulo Alves, Emerson Reginaldo Risso, Kely Cristina Risso, Andressa Cristiane Risso. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/05/2026 às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Esmeralda, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Maria Aparecida Sartore Pereira
Faleceu dia 03/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era casada com o Sr. Valdir Pereira. Era filha do Sr. Jose Severino Sartore e da Sra. Luiza Leme Sartori, falecidos. Deixa os filhos: Alberto Pereira Neto, Milene Pereira, Miriam Pereira do Nascimento casada com Alan Edvar do Nascimento. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/05/2026 às 13h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Maria Ines Colazante Barbon
Faleceu dia 02/05/2026, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Joseppe Colazante e da Sra. Ercilia Mondoni, era viúva do Sr. José Darci Barbon; deixa os filhos: Márcio Antonio Barbon, casado com a Sra. Roselaine Masseto de Araujo Barbon e Andreia Aparecida Barbon Fedrigo, casada com o Sr. Andre Luis Fedrigo. Deixa os netos: Maycon, Willian, Giovanni, Nicole e Vinícius, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h00 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Norma Annichino Amaral
Faleceu dia 02/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 94 anos de idade e era viúva do Sr. Erico Amaral. Era filha do Sr. Jeronimo Annichino e da Sra. Adelina Martorelli Annichino, falecidos. Deixa os filhos: Norma Amaral Audi, Erico Amaral Junior e Celisa Annichino Amaral Frias. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/05/2026 às 13h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 05, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Olga Franceto
Faleceu dia 02/05/2026, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados Sr. Alexandre Franceto e da Sra. Natalina Stabelin. Deixa a irmã Angela Ivone Franceto Cunha, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 02/05/2026 às 15h30 no Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sebastião de Almeida Simões
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Luiz Simões e da Sra. Leonor Paes de Almeida, era casado com a Sra. Benedita Fernandes Simões; deixa os filhos: Nivaldo Aparecido Fernandes Simões, Aparecida Magali Almeida Simões de Toledo, Adão Aparecido Simões, Eva Carla Simões Duarte e Diego Roberto Simões. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Thomas Gael Schiavi da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, filho do Sr. Breno Samuel Cardoso da Silva e da Sra. Leticia Gabriela Ribeiro Schiavi. Deixa familiares. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Vicente Francisco de Souza
Faleceu dia 03/05/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 79 anos de idade. Era filho do Sr. Pedro Francisco de Souza e da Sra. Izabel Justina da Conceição, falecidos. Deixa os filhos: Adaene Francisca de Sousa Medeiros, Avani Francisca de Sousa, Divani Francisca de Souza Nascimento e Delaine Francisca de Souza. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/05/2026 às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.