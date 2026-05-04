Antonio Jose da Silva

Faleceu dia 02/05/2026, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Amaro Joviniano da Silva e da Sra. Olivia Rosa Silva, era casado com a Sra. Maria de Lurdes Correia da Silva; deixa os filhos: Adriana Cristina da Silva e Adriano José da Silva, casado com Shirley de Almeida Gregorio da Silva. Deixa os netos: Gabriel Henrique da Silva Luz, Denner Adriano da Silva e Gabriela Ferreira Bezerra, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Benedita Irene Pinto Balduino

Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Antonio Francelino Pinto e da Sra. Maria Eliza da Conceição; deixa a filha: Luciane de Fatima Pinto. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Municipal de São Pedro, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Benedita Monteiro da Silva Rodrigues

Faleceu dia 03/05/2026 na cidade de Charqueada, aos 79 anos de idade e era viúva do Sr. Henrique Rodrigues. Era filha do Sr. Gonçalo Monteiro da Silva e da Sra. Izabel da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Luis Henrique Rodrigues, José Henrique Rodrigues, Cássia Regina Rodrigues. Deixa o neto: Leonardo Rodrigues Pelinçari da Silva, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/05/2026 às 15h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.