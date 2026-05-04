De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, quatro pessoas estavam a bordo. Uma morreu e três ficaram feridas em estado grave. Equipes de resgate foram acionadas e realizaram o atendimento no local, com encaminhamento dos sobreviventes para unidades de saúde da região.

Uma aeronave de pequeno porte caiu e atingiu um edifício residencial na Rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

A queda ocorreu no estacionamento do prédio e mobilizou moradores, que deixaram o edifício após o impacto. Ainda segundo os bombeiros, não há confirmação de feridos entre os residentes do imóvel até o momento.

Antes do acidente, o piloto informou à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que enfrentava dificuldades durante a decolagem. As circunstâncias da queda serão apuradas por órgãos responsáveis pela aviação civil.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave é do modelo EMB-721C, fabricado em 1979. O registro indica como proprietário Flavio Loureiro Salgueiro. O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.