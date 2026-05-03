A que você atribui o aumento de feminicídios em nosso país? Essa pergunta é bem complexa. Eu atribuo o aumento dos feminicídios a uma combinação de fatores, mas vejo nas redes sociais um elemento recente e muito relevante nesse cenário. A internet passou a dar visibilidade e até monetização a discursos que antes ficavam restritos a círculos privados — discursos que menosprezam as mulheres, reforçam estereótipos de inferioridade e, em casos mais graves, normalizam ou incentivam a violência de gênero. Hoje, há pessoas que ganham alcance, influência e dinheiro promovendo esse tipo de conteúdo, o que contribui para a banalização da violência contra a mulher. Isso cria um ambiente de validação para comportamentos agressivos e reforça uma cultura já marcada pelo machismo estrutural. Mas é importante destacar que esse aumento também está ligado a falhas na prevenção, na proteção das vítimas e na responsabilização dos agressores. Ou seja, não se trata de uma causa única, mas de um conjunto de fatores que, somados, tornam o cenário ainda mais preocupante.

Recentemente, você entregou a “pulseira da amizade” à árbitra Daiane Muniz, que foi vítima que um comentário machista do jogador Gustavo Marques em uma partida do Campeonato Paulista. Queria que comentasse o simbolismo desse gesto… A Daiane, assim como eu, ocupa uma posição majoritariamente ocupada por homens. O comentário que ela sofreu, em rede nacional, na ocasião em que o jogador quis atribuir a ela seu pífio desempenho no jogo, me tocou em um lugar que eu conheço bem. Sei bem o que é ser menosprezada só pelo fato de ser mulher. Atualmente, temos muitas mulheres na polícia, mas esse cenário nem sempre foi assim. É um espaço que tivemos que ocupar com muito empenho e dedicação. Quando soube que a Daiane viria, quis prestigiá-la, incentivá-la e mostrar para ela que ela não está sozinha. A pulseira da amizade é algo que adotei na DDM para aproximar as mulheres da delegacia, tornar o ambiente menos pesado e encorajá-las a vir fazer a denúncia. É uma forma de companheirismo e acolhimento.

Para finalizar, gostaria que falasse para as mulheres vítimas de violência doméstica sobre a importância da denúncia. A denúncia é o primeiro passo para interromper a violência. Enquanto a mulher permanece em silêncio, o agressor entende que pode continuar e, na maioria das vezes, a violência só aumenta. Quando ela denuncia, o Estado passa a agir: é possível pedir medida protetiva, afastar esse agressor e evitar que a situação chegue ao pior desfecho, que é o feminicídio. Eu sei que não é fácil denunciar. Existe medo, dependência emocional, financeira… mas a verdade é uma só: quanto antes essa mulher procura ajuda, maiores são as chances de ela sair viva dessa situação. Denunciar não é só um direito, e sim uma forma de se proteger e de romper esse ciclo de violência. Sempre digo: não se cale, o silêncio mata!