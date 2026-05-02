Antonio Carlos Pires de Abreu
Faleceu dia 01/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era casado com a Sra. Rosana Aparecida da Silva. Era filho do Sr. Antonio Pires de Abreu Netto, falecido e da Sra. Maria Aparecida Francisco Pires de Abreu. Deixa os filhos: Solange Pires de Abreu, Marcos Roberto Pires de Abreu, Paulo Henrique Pires de Abreu casado com Paula Cristiane Peligrinotti, Sandra Pires de Abreu, Rosimeire Levandoscki casada com Valdemir Levandoscki. Deixa irmãos, netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade Santa Barbara D´Oeste e seu sepultamento ocorreu dia 02/05/2026 as 09:00hs saindo a urna mortuária do Velório Berto Lira, seguindo para o Cemitério da Paz Cabreúva de Santa Barbara D´Oeste. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Aurea de Moura Lara
Faleceu dia 30/04/2026, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Lazaro de Moura e da Sra. Benedita Laureano, era viúva do Sr. José Liborio de Lara; deixa os filhos: Celia Benedita Ometto; Creusa Maria de Lara Santos, casada com o Sr. Jair do Santos; Edina Lara Polizel, casada com o Sr. José Jaime Polizel; Luis Antonio de Lara; Giuberto Aparecido de Lara, casado com a Sra. Angela Maria de Melo Lara; Ivanilde Cristina de Lara, casada com o Sr. Aristides Ananias; Sandra Regina de Lara Moraes; Paulo Rogerio de Lara; Fabio José de Lara, casado com a Sra. Ana Claudia Oliveira e Marcelo Henrique de Lara, casado com a Sra. Elineia Lopes Araujo. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "B", do Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Eduardo Inacio Primo
Faleceu dia 30/04/2026, na cidade de Santa Maria da Serra/SP, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Genezio Inacio Primo e da Sra. Zelia Mariano de Arruda, era casado com a Sra. Marli Rodrigues Primo; deixa os filhos: Carlos Eduardo Inacio Primo e Nilza Inacio Primo. Deixa irmãos, sobrinhos, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal de Santa Maria da Serra/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Elza de Freitas Zem
Faleceu dia 01/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era viúva do Sr. José Zem. Era filha do Sr. Antonio Benedito de Freitas e da Sra. Vitalina Maria de Oliveira, falecidos. Deixa as filhas: Lucinéia Aparecida Zem; Eliana Zem. Deixa a neta: Ana Clara, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 02/05/2026 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Geraldo Alfredo de Carvalho
Faleceu dia ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Alfredo de Carvalho e da Sra. Anna Faustuino de Carvalho, era casado com a Sra. Solange Aparecida Vieira de Carvalho; deixa as filhas: Ana Paula Vieira de Carvalho e Thais Fernanda Vieira de Carvalho. Deixa a neta: Ana Luiza Carvalho Nogueira de Matos. Deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 no Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Iaritisia Joana de Souza Lima
Faleceu dia anteontem, nesta cidade, contava 21 anos, filha do Sr. Luiz Eduardo de Lima e da Sra. Viviane Oliveira de Souza. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de São Pedro - SP, para o Cemitério Parque São Pedro na cidade de São Pedro/SP - SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Ivo Aparecido Custodio
Faleceu dia anteontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho do Sr. Juvenal Custodio falecido e da Sra. Guida Casarim Custodio, era casado com a Sra. Roseli Aparecida Sanches Custodio, deixa os filhos: Luciano Roberto Custodio e Vanessa Luciana Custodio Ramos, casada com o Sr. Cesar Antonio Ramos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
João Batista de Moura
Faleceu dia anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Domingos Deolindo de Moura e da Sra. Augusta Klefens de Moura. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "B" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
João Jose Cera
Faleceu dia 30/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era casado com a Sra. Rut Pinto de Sousa Cera. Era filho do Sr. Américo Cera e da Sra. Edith Alves Gomes, falecidos. Deixa os filhos: Ana Carolina Cera Diegues casada com Daniel Diegues e João Victor Cera casado com Clarissa Ferreira Martins Cera. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/05/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressureição – sala C, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Luimar Benedito Rodrigues Gusmão
Faleceu dia 30/04/2026, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Luiz Rodrigues Gusmão Filho e da Sra. Guiomar Tremacoldi Gusmão, era casado com a Sra. Eleonete Denardi Gusmão; deixa os filhos: Emanoelle Gusmão Avanci, casada com o Sr. Carlos Eduardo Avanci; Luiz Ricardo Rodrigues Gusmão, casado com a Sra. Adriana Rodrigues Gusmão e Nathalia Rodrigues Gusmão, casada com o Sr. Flavio Bueno Alves. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Maria da Luz Ribeiro
Faleceu dia 30/04/2026, na cidade de Charqueada/SP, contava 93 anos, filha dos finados Sr. Cirino Ribeiro Pinto e da Sra. Elizia Firmino dos Santos; deixa os filhos: Isaías Meireles; Izanete Meireles Ferreira, casada com o Sr. Adalton Ferreira e Delair Meireles dos Santos. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h30 do Velório do Cemitério Municipal de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Maria de Fatima Marrafon
Faleceu dia anteontem, na cidade de Limeira/SP, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Gildo Marrafon e da Sra. Irene Ribeiro Marrafon; deixa os filhos: Mateus Marrafon Nicolosi, casado com a Sra. Keure; Raquel Marrafon Nicolosi e Pedro Marrafon Nicolosi. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 13h00 às 17h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Maria de Lourdes Rosa dos Santos
Faleceu dia 01/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 60 anos de idade e era filha do Sr. José Celestino dos Santos, falecido e da Sra. Maria Rosa dos Santos. Deixa os filhos: Renato Santos do Carmo casado com Carmen Roberta; Alaor Gabriel Santos Leite. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Rio das Pedras e seu sepultamento ocorreu dia 02/05/2026 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério Parque da Paz de Rio das Pedras. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Maria Leonici Forti
Faleceu dia 30/04/2026, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. José Forti e da Sra. Florentina Stenico Forti, era casada com o Sr. Artur Forti; deixa os filhos: Erica Patricia Forti Cazon, casada com o Sr. Fabio Ricardo Cazon de Rezende e Everton Ricardo Forti, casado com a Sra. Patricia Gomes Forti. Deixa o neto: Eduardo Forti Cazon, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Terezinha de Jesus Sposito
Faleceu dia 30/04/2026, nesta cidade, contava 59 anos, filha dos finados Sr. Antonio Sposito e da Sra. Ana Maria Sposito; deixa os filhos: Aline Cristiane Sposito, casada com o Sr. Everton Cesar Correa Coutinho; João Pedro Sposito, casado com a Sra. Beatriz Aparecida Rovilso e Iago Felipe Sposito, casado com a Sra. Giovana de Oliveira Correa. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "03", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.