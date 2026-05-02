Antonio Carlos Pires de Abreu

Faleceu dia 01/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era casado com a Sra. Rosana Aparecida da Silva. Era filho do Sr. Antonio Pires de Abreu Netto, falecido e da Sra. Maria Aparecida Francisco Pires de Abreu. Deixa os filhos: Solange Pires de Abreu, Marcos Roberto Pires de Abreu, Paulo Henrique Pires de Abreu casado com Paula Cristiane Peligrinotti, Sandra Pires de Abreu, Rosimeire Levandoscki casada com Valdemir Levandoscki. Deixa irmãos, netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade Santa Barbara D´Oeste e seu sepultamento ocorreu dia 02/05/2026 as 09:00hs saindo a urna mortuária do Velório Berto Lira, seguindo para o Cemitério da Paz Cabreúva de Santa Barbara D´Oeste. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Aurea de Moura Lara

Faleceu dia 30/04/2026, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Lazaro de Moura e da Sra. Benedita Laureano, era viúva do Sr. José Liborio de Lara; deixa os filhos: Celia Benedita Ometto; Creusa Maria de Lara Santos, casada com o Sr. Jair do Santos; Edina Lara Polizel, casada com o Sr. José Jaime Polizel; Luis Antonio de Lara; Giuberto Aparecido de Lara, casado com a Sra. Angela Maria de Melo Lara; Ivanilde Cristina de Lara, casada com o Sr. Aristides Ananias; Sandra Regina de Lara Moraes; Paulo Rogerio de Lara; Fabio José de Lara, casado com a Sra. Ana Claudia Oliveira e Marcelo Henrique de Lara, casado com a Sra. Elineia Lopes Araujo. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "B", do Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Eduardo Inacio Primo

Faleceu dia 30/04/2026, na cidade de Santa Maria da Serra/SP, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Genezio Inacio Primo e da Sra. Zelia Mariano de Arruda, era casado com a Sra. Marli Rodrigues Primo; deixa os filhos: Carlos Eduardo Inacio Primo e Nilza Inacio Primo. Deixa irmãos, sobrinhos, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal de Santa Maria da Serra/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.