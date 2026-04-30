Por trás desses números estão trajetórias como a de Beatriz Verneque dos Santos, de 24 anos, que há quase um mês iniciou uma nova fase profissional como operadora logística, na empresa ElringKlinger. Antes, atuava na área de segurança privada, mas decidiu apostar em uma mudança de carreira após participar do programa Caminhos do Emprego, realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda.

De janeiro de 2025 a março de 2026, o município gerou 3.304 vagas de trabalho, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego. Considerando apenas o acumulado de 2026 (janeiro a março), foram 2.101 novas vagas criadas.

Fortalecer a geração de empregos e ampliar as oportunidades de qualificação profissional seguem entre as principais prioridades da Prefeitura de Piracicaba — e os resultados já aparecem não apenas nos números, mas também nas histórias de quem conquistou uma nova chance no mercado de trabalho.

Beatriz também participou da formação em mecânica básica voltada para mulheres. “Sempre tive vontade de conhecer essa área. Quando a gente percebe que tem capacidade e começa a aprender, isso dá ainda mais motivação”, conta. Em apenas 10 dias, foi chamada para uma entrevista e conquistou a vaga. “Eu estava apreensiva, mas confiei no processo desde o início. Hoje vejo que valeu a pena. Estou gostando muito da área e me surpreendendo com o quanto estou aprendendo”, afirma. Motivada pela experiência, Beatriz também iniciou um curso de inglês. “O conhecimento abre portas. A gente precisa aproveitar as oportunidades quando elas aparecem.”

História semelhante é a de Ariane Iris Bertolino Cordeiro, de 38 anos. Após trabalhar como promotora em um supermercado, ela foi contratada há cerca de 20 dias como operadora de máquinas na empresa ElringKlinger — uma mudança significativa de trajetória profissional.

“Eu fui participar do curso de mecânica para mulheres por curiosidade, sem imaginar onde isso poderia me levar. Durante o curso, fui entendendo melhor as oportunidades e decidi cadastrar meu currículo”, relembra. Mesmo diante de um grande número de participantes, ela não desistiu. “Tinha muita gente, e eu não acreditava que conseguiria. Mas, no último dia de curso, já saí encaminhada para o exame admissional e alguns dias depois comecei na minha nova função”, conta. Para Ariane, a experiência foi transformadora. “Às vezes, só falta uma porta se abrir. E foi isso que aconteceu comigo. Abriu um leque de oportunidades. Meu conselho para quem está em busca de uma vaga é: quando surgir uma chance, agarre.”