Sr. Angelo Cesar Sgorlon Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Waldomiro Sgorlon e da Sra. Nicolina Gomes Sgorlon, era casado com a Sra. Edma Gomes Sgorlon; deixa os filhos: Agda Cristina Sgorlon; Arlete Sgorlon Queiroz; Lauro Cesar Sgorlon; Dijalma Lucio Sgorlon e Lucas Joas Sgorlon. Deixa genros, noras, netos, demais familiares e amigos.
O Velório foi realizado ontem, das 06h30 às 12h00 na sala “04” do Velório da Saudade de Piracicaba - SP, seguindo o féretro às 12h30 para o Velório Memorial de São Pedro/SP, onde foi sepultado às 16h30 no Cemitério Municipal da Saudade, da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Amalia Neme Gianotti Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Pedro Neme e da Sra. Herminia Thereza Tozato Neme, era viúva do Sr. Recieri Gianotti; deixa os filhos: Daniela Neme Gianotti, casada com o Sr. Adilson Furlan; Ricardo Neme Gianotti, casado com a Sra. Janice Gianotti e Leandro Neme Gianotti. Deixa a neta Mariana, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala “07”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Aparecido De Oliveira Faleceu dia 30/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade e era filho do Sr. Joaquim Francisco de Oliveira e da Sra. Maria Matias Gomes de Oliveira. Deixa os filhos: Marcos Luca Braga de Oliveira, Uliane de Oliveira e Ana Neri de Oliveira. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Rio Claro e seu sepultamento ocorreu dia 30/04/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque das Palmeiras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Domingos Passone Caminaga Faleceu dia 30/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 68 anos de idade e era casado com a Sra. Vilma Gomes Caminaga. Era filho do Sr. José Caminaga e da Sra. Alsira Passone Caminaga, falecidos. Deixa os filhos: Vanessa Gomes Caminaga casada com Paulo Sergio Alves Pereira e Danilo Gomes Caminaga. Deixa netos, familiares e amigos. O seu e seu sepultamento ocorrerá hoje as 11:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Premium, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Giseli Maria Fioravanti de Almeida Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha dos finados Sr. Luciano Oneydo Fioravanti e da Sra. Maria de Lourdes Barbosa Fioravanti, era casada com o Sr. João Marcos de Almeida (Paquela); deixa o filho: Rafael Fioravanti de Almeida, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala “03”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Joel Cunha Faleceu dia 30/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúvo da Sra. Aparecida Correa de Campos Cunha. Era filho do Sr. Francisco Cunha e da Sra. Durvalina de Camargo, falecidos. Deixa os filhos: José Ademir Cunha, Vilma Eunice Cunha Arruda casada com Aparecido Raimundo de Arruda, Rosineide Magali Cunha Lazaro casada com Osmir Aparecido Lazaro, Maria Aparecida da Cunha Castorino, falecida. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu e seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Luiz Ferreira Faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. João Gomes dos Santos e da Sra. Ana Ferreira Silva, era casado com a Sra. Maria Iracy Antunes da Silva; deixa a filha: Josiane Maria Antunes Ferreira. Deixa a neta Maria Julia, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Josefa da Silva e Silva Faleceu ontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. Antonio Cipriano da Silva e da Sra. Amara Maria Joaquina da Conceição, era viúva do Sr. José Manoel da Silva; deixa os filhos: Mauro da Silva, casado com a Sra. Maria Aparecida da Silva e Norma Rodrigues dos Santos, viúva do Sr. Adao Jose dos Santos. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Waldir Meneghel Faleceu dia 30/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era viúvo da Sra. Jeny Dorizzotto Meneghel. Era filho do Sr. Afonso Meneghel e da Sra. Orientina Gava Meneghel, falecidos. Deixa as filhas: Rosa Maria Meneghel de Moraes casada com Antonio Marcos Pinto de Moraes; Rosimeire Meneghel Fuzatto viúva de Agostinho Donizete Fuzatto. Deixa 01 neto, 03 netas, 01 bisneta, familiares e amigos. O seu e seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.