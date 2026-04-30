Sr. Angelo Cesar Sgorlon Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Waldomiro Sgorlon e da Sra. Nicolina Gomes Sgorlon, era casado com a Sra. Edma Gomes Sgorlon; deixa os filhos: Agda Cristina Sgorlon; Arlete Sgorlon Queiroz; Lauro Cesar Sgorlon; Dijalma Lucio Sgorlon e Lucas Joas Sgorlon. Deixa genros, noras, netos, demais familiares e amigos.

O Velório foi realizado ontem, das 06h30 às 12h00 na sala “04” do Velório da Saudade de Piracicaba - SP, seguindo o féretro às 12h30 para o Velório Memorial de São Pedro/SP, onde foi sepultado às 16h30 no Cemitério Municipal da Saudade, da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Amalia Neme Gianotti Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Pedro Neme e da Sra. Herminia Thereza Tozato Neme, era viúva do Sr. Recieri Gianotti; deixa os filhos: Daniela Neme Gianotti, casada com o Sr. Adilson Furlan; Ricardo Neme Gianotti, casado com a Sra. Janice Gianotti e Leandro Neme Gianotti. Deixa a neta Mariana, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala “07”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Aparecido De Oliveira Faleceu dia 30/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade e era filho do Sr. Joaquim Francisco de Oliveira e da Sra. Maria Matias Gomes de Oliveira. Deixa os filhos: Marcos Luca Braga de Oliveira, Uliane de Oliveira e Ana Neri de Oliveira. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Rio Claro e seu sepultamento ocorreu dia 30/04/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque das Palmeiras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.