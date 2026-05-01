O Sesc Piracicaba realiza no dia 2 de maio, das 10h30 às 17h30, a Feira Agroecológica de Trocas de Sementes e Mudas. A atividade reúne produtores, coletivos, comunidades tradicionais e visitantes para incentivar a circulação de sementes, mudas e conhecimentos ligados à agroecologia.

A proposta também aborda temas como soberania alimentar, preservação da biodiversidade e fortalecimento da agricultura familiar. Durante o evento, o público poderá participar de trocas de sementes e mudas crioulas, além de conhecer iniciativas voltadas à produção de alimentos.

Venda de produtos direto dos produtores

Além das trocas, haverá comercialização de produtos agroecológicos, como frutas, legumes, verduras, geleias e pimentas. Os itens serão vendidos diretamente por agricultores e expositores participantes.