O Sesc Piracicaba realiza no dia 2 de maio, das 10h30 às 17h30, a Feira Agroecológica de Trocas de Sementes e Mudas. A atividade reúne produtores, coletivos, comunidades tradicionais e visitantes para incentivar a circulação de sementes, mudas e conhecimentos ligados à agroecologia.
A proposta também aborda temas como soberania alimentar, preservação da biodiversidade e fortalecimento da agricultura familiar. Durante o evento, o público poderá participar de trocas de sementes e mudas crioulas, além de conhecer iniciativas voltadas à produção de alimentos.
Venda de produtos direto dos produtores
Além das trocas, haverá comercialização de produtos agroecológicos, como frutas, legumes, verduras, geleias e pimentas. Os itens serão vendidos diretamente por agricultores e expositores participantes.
Segundo a organização, a ação busca incentivar formas de consumo com contato direto entre produtor e consumidor.
Programação inclui palestra e atividades culturais
A feira contará com a participação do professor Sebastião Pinheiro, que conduz a roda de conversa “Agroecologia e a Riqueza Cultural das Sementes”.
Também está prevista a criação de um painel coletivo interativo, com debate sobre preservação de sementes e impactos do modelo agrícola atual.
Outro espaço será a “Casa de Sementes”, onde participantes poderão catalogar sementes e mudas, informando origem e características dos materiais levados ao evento.
Caravanas e expositores de várias cidades
A programação terá presença de grupos de cidades como Limeira, Sorocaba, Jundiaí e São Paulo. Entre os expositores confirmados estão CSA Piracicaba, Sítio São João e Abelhas do Brasil, Expansão Agroflorestal, Sítio Mãe Terra, Cooperacra e Associação Verde Esperança.
O evento também abre espaço para projetos locais ligados à educação ambiental e climática, como Brigada SAPO Joel, Jovens pelo Clima, EngrenAgem: Bora Trocar! e Casa do Bem Viver/OCA.
Atividades no dia anterior
Na véspera da feira, em 1º de maio, será realizada a oficina “Ciclo da Matéria Orgânica e Mudanças Climáticas”, também com Sebastião Pinheiro. A atividade será voltada a agricultores, educadores e lideranças comunitárias.
Convite ao público
Os visitantes são convidados a levar sementes e mudas, mesmo em pequenas quantidades, para participar das trocas e colaborar com a preservação da diversidade agrícola.
Serviço
Feira Agroecológica de Trocas de Sementes e Mudas no Sesc
Dia 2, sábado, das 10h30 às 17h30. Praça. Livre
Casa de Sementes (trocas e catalogação), das 10h30 às 17h30
Vivência artística "Terra, que esse fruto deu", das 10h30 às 13h30 -
Agroecologia e a Riqueza Cultural das Sementes com Sebastião Pinheiro, das 14h às 15h30
Tramas: Estamos em Obras - Teatro infantil, das 16 às 17h