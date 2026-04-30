O Beach Park, localizado em Aquiraz, no Ceará, passou a integrar o Guinness World Records com a atração Surreal. O reconhecimento oficializou o brinquedo como a montanha-russa aquática mais alta do mundo, instalada no Aqua Park.
A certificação foi confirmada após medição técnica que apontou 28 metros de altura na estrutura. O número supera o recorde anterior da atração Tsunami Surge, do parque Six Flags Hurricane Harbor Chicago, nos Estados Unidos, que registrava 26 metros desde 2021.
Com o novo título, o Brasil assume a liderança da categoria antes ocupada por parques internacionais. O Beach Park também amplia sua presença entre os principais polos de lazer e turismo da América Latina.
O complexo turístico fica a cerca de 40 quilômetros de Fortaleza e reúne o Aqua Park, o Parque Arvorar, quatro resorts e outras atividades à beira-mar.
Como é a atração Surreal
A montanha-russa aquática foi inaugurada há pouco mais de um ano e recebeu investimento estimado em R$ 30 milhões. Segundo o parque, trata-se da maior estrutura já construída na história do Aqua Park.
O percurso tem 340 metros de extensão e elementos inspirados no surfe. Entre eles estão uma descida de sete metros, trechos translúcidos e curvas ao longo do trajeto.
Diferente de toboáguas convencionais, a atração utiliza jatos de água para impulsionar as boias em partes de subida. Logo no início, os visitantes passam por uma elevação com vista para o litoral cearense antes da primeira descida.
O trajeto dura em média 77 segundos e pode atingir velocidade de até 42 km/h. As boias comportam até duas pessoas. O sistema também conta com sensores para monitoramento do deslocamento em tempo real.
Alta procura levou a mudança no parque
Após a inauguração, a procura pela atração aumentou. Diante da demanda, o Aqua Park implantou pela primeira vez o sistema de fast pass, que permite acesso prioritário ao brinquedo.
Segundo Murilo Pascoal, CEO do Beach Park, o reconhecimento internacional amplia a visibilidade do destino no setor de turismo de lazer.