O Beach Park, localizado em Aquiraz, no Ceará, passou a integrar o Guinness World Records com a atração Surreal. O reconhecimento oficializou o brinquedo como a montanha-russa aquática mais alta do mundo, instalada no Aqua Park.

A certificação foi confirmada após medição técnica que apontou 28 metros de altura na estrutura. O número supera o recorde anterior da atração Tsunami Surge, do parque Six Flags Hurricane Harbor Chicago, nos Estados Unidos, que registrava 26 metros desde 2021.

Com o novo título, o Brasil assume a liderança da categoria antes ocupada por parques internacionais. O Beach Park também amplia sua presença entre os principais polos de lazer e turismo da América Latina.