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PETS

VEJA as 5 raças de cães mais calmas para se ter em casa

Por Redação | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Especialistas em medicina veterinária orientam que a escolha do pet leve em conta o estilo de vida do tutor e as condições da residência
Especialistas em medicina veterinária orientam que a escolha do pet leve em conta o estilo de vida do tutor e as condições da residência

Escolher um cão com comportamento calmo pode ajudar famílias que buscam convivência equilibrada no ambiente doméstico. Animais com esse perfil costumam se adaptar melhor a espaços internos e exigem menos atividades intensas no dia a dia. Especialistas em medicina veterinária orientam que a escolha do pet leve em conta o estilo de vida do tutor e as condições da residência.

O comportamento do animal influencia diretamente a rotina da casa. Cães mais ativos geralmente precisam de passeios frequentes e maior gasto de energia, enquanto os de perfil tranquilo costumam aceitar brincadeiras leves e períodos maiores de descanso. Isso também pode impactar o tempo dedicado ao adestramento e à adaptação do pet.

Outro ponto citado por profissionais é a socialização. Animais dóceis tendem a lidar melhor com visitas e com a presença de crianças. Avaliar o temperamento antes da adoção pode contribuir para uma escolha mais consciente e reduzir casos de devolução ou abandono.

Entre os benefícios apontados para cães de perfil calmo estão:

  • menor frequência de latidos excessivos; 
  • facilidade durante higiene e cuidados diários; 
  • adaptação à presença de visitantes; 
  • convivência mais estável em ambientes fechados. 

Raças citadas entre as mais indicadas para ambientes internos

Algumas raças costumam ser lembradas pelo comportamento mais sereno e pela adaptação a casas e apartamentos. Mesmo assim, especialistas reforçam que cada animal possui características próprias e pode variar conforme criação, saúde e rotina.

Veja exemplos:

Basset Hound: conhecido pelo ritmo mais lento e comportamento reservado;
Bulldog Inglês: costuma preferir descanso e atividades leves;
Cavalier King Charles Spaniel: raça de pequeno porte associada à convivência familiar;
Shih Tzu: opção comum para apartamentos e espaços menores;
Dogue Alemão: apesar do porte grande, pode apresentar comportamento tranquilo.
Companhia e redução do estresse

Além da convivência diária, cães de companhia também são associados ao bem-estar emocional. Estudos indicam que a presença de animais pode ajudar na redução do estresse e da ansiedade, além de incentivar momentos de lazer e interação social.

Especialistas destacam, no entanto, que qualquer adoção deve ser planejada. Antes de escolher um cão, é importante considerar tempo disponível, custos com alimentação e saúde, espaço da residência e necessidades específicas de cada animal.

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