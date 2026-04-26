Sra. Erismar Pereira da Conceição

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 51 anos, filha do Sr. Antonio Pereira da Silva e da Sra. Rita Maria de Jesus, deixa o filho: Kelvin Jones Pereira, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais. A família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.