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FALECIMENTOS

Notas de falecimentos | 26/04/2026


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Sra. Erismar Pereira da Conceição

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 51 anos, filha do Sr. Antonio Pereira da Silva e da Sra. Rita Maria de Jesus, deixa o filho: Kelvin Jones Pereira, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais. A família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

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