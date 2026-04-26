De acordo com a bibliotecária Melysse Martin, responsável pela gestão do espaço, o levantamento considera o período de 1º de janeiro a 22 de abril deste ano. O título Diário de um Banana – As memórias de Greg Heffley lidera a lista, com 35 empréstimos. Na sequência aparecem A Gota d’Água e Rodrick é o Cara, com 30 retiradas cada.

Os livros da série Diário de um Banana, do escritor norte-americano Jeff Kinney, são novamente os mais retirados na Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto em 2026. As edições ocupam oito das dez primeiras posições no ranking de empréstimos, repetindo o desempenho registrado ao longo de 2025.

O ranking segue com Diário de uma Garota Nada Popular – Histórias de uma Vida Nem um Pouco Fabulosa, de Rachel Renée Russell, com 28 empréstimos. Outras edições de Diário de um Banana também aparecem entre as mais procuradas, como Dias de Cão (25), A Verdade Nua e Crua (24), Casa dos Horrores (21) e Segurando Vela (18). A lista inclui ainda Histórias de uma Baladeira Nem um Pouco Glamourosa, também da série Garota Nada Popular, com 20 empréstimos. Fechando o ranking dos dez mais retirados está Olhos d’Água, de Conceição Evaristo, com 16 empréstimos.

Em 2025, a predominância da série também foi expressiva, com 406 retiradas ao longo do ano. Os títulos ocuparam da 1ª à 4ª posição, além do 9º e 10º lugares. O ranking daquele ano incluiu ainda Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling, com 58 empréstimos, A Empregada, de Freida McFadden, com 54, e A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira, com 53.

Além do destaque no ranking de leituras, a biblioteca mantém um acervo amplo, com cerca de 117 mil itens, entre livros, jornais e revistas, além de espaços como sala de jogos infantis e brinquedoteca.

Localizada na rua Saldanha Marinho, 333, no Centro de Piracicaba, a unidade atende atualmente 26.456 usuários cadastrados e registra movimento diário entre 100 e 200 pessoas.