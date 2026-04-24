Entre mais de 2.700 queijos de 20 países, dois nomes de Piracicaba mostraram que a produção local tem lugar entre os melhores do mundo. No 4º Mundial do Queijo do Brasil 2026, realizado entre 16 e 19/04, em São Paulo, a cidade conquistou resultados expressivos: a Raj Laticínios levou duas medalhas de prata, e a Queijos Artesanais Cairol, duas de bronze.
Os destaques, no Concurso de Queijos e Produtos Lácteos, foram os queijos shanklish de zaatar e orégano e coalhada de hortelã e azeite, da Raj Laticínios, e os queijos Cambiuna e Curado 60, da Queijos Artesanais Cairol.
O evento reuniu produtores, especialistas e consumidores, com programação que incluiu feira gastronômica, degustações e atividades técnicas, consolidando-se como vitrine para a valorização do queijo brasileiro.
Para o secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Mauricio Perissinotto, os resultados refletem um trabalho construído ao longo do tempo no município. “Esses produtores fazem parte do Projeto Conecta Queijo e Leite, uma iniciativa que envolve capacitações e troca de conhecimento com apoio de instituições parceiras. É um trabalho que ajuda a aprimorar processos, estimular inovação e dar mais visibilidade ao que é produzido aqui. Ver esse reconhecimento em um evento desse porte mostra a consistência desse esforço coletivo”, afirmou.
OS PREMIADOS – Os resultados conquistados por Piracicaba refletem mais do que as medalhas: mostram o cuidado presente em cada etapa da produção.
Na Queijos Artesanais Cairol, o reconhecimento veio com produtos de trajetória consolidada. Segundo o zootecnista, mestre queijeiro e proprietário Carlos Gomes de Oliveira (foto abaixo), os queijos premiados representam diferentes perfis de maturação, com a mesma preocupação com identidade e qualidade. “O Cambiuna é maturado entre 12 e 18 meses, tem sabor intenso, com presença de cristais de tirosina, semelhantes aos encontrados em queijos como o grana padano, mas é mais macio, com identidade própria. Já o Curado 60, com maturação de 60 dias, é um queijo também muito saboroso, com textura macia e característica amanteigada, que praticamente derrete na boca”, explicou.
Para ele, o diferencial está na origem. “O queijo é um alimento vivo, que capta todo o contexto onde ele é fabricado, que é aqui na nossa propriedade em Piracicaba. Então em nenhum lugar do mundo as pessoas conseguem imitar o sabor um do outro. Então ser premiado foi extremamente satisfatório. A gente não esperava esse reconhecimento nesse nível internacional, então voltar com essas medalhas foi muito importante para nós”, afirmou.
Na Raj Laticínios, a conquista partiu da aceitação do público. De acordo com Ricardo Zago, responsável pelo departamento comercial e fundador da marca, a escolha dos produtos inscritos levou em conta o retorno dos consumidores.
“A escolha de inscrever o shanklish de zaatar e orégano e a coalhada de azeite com hortelã foi bastante estratégica. São dois produtos que, desde o início, tiveram uma resposta muito consistente do nosso público e estão entre os mais vendidos. Partimos dessa validação de mercado e quisemos entender como seriam avaliados sob um olhar técnico. Colocá-los em um concurso internacional, diante de jurados altamente qualificados, reconhecidos mundialmente, foi uma forma de confrontar essas duas dimensões — a percepção do público e o rigor da análise especializada. E receber medalhas com esses dois queijos foi, portanto, especialmente significativo. Não foi apenas um reconhecimento isolado, mas a confirmação de que aquilo que já gera valor para o nosso cliente também atende a critérios técnicos elevados”, destacou.
A experiência no evento também marcou a trajetória da marca. “Participar do Mundial de Queijos foi uma experiência extremamente marcante para nós. Estar entre mais de 2.700 queijos e produtos de altíssimo nível, ao lado de queijarias já muito consolidadas e com trajetórias mais longas que a nossa, por si só já era algo muito significativo”, completou.
Para conhecer os queijos vencedores e outros produtos oferecidos pelos premiados, basta conferir nas redes sociais das marcas: https://www.instagram.com/rajlaticinios/ e https://www.instagram.com/queijoscairol/.