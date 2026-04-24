Entre mais de 2.700 queijos de 20 países, dois nomes de Piracicaba mostraram que a produção local tem lugar entre os melhores do mundo. No 4º Mundial do Queijo do Brasil 2026, realizado entre 16 e 19/04, em São Paulo, a cidade conquistou resultados expressivos: a Raj Laticínios levou duas medalhas de prata, e a Queijos Artesanais Cairol, duas de bronze.

Os destaques, no Concurso de Queijos e Produtos Lácteos, foram os queijos shanklish de zaatar e orégano e coalhada de hortelã e azeite, da Raj Laticínios, e os queijos Cambiuna e Curado 60, da Queijos Artesanais Cairol.

O evento reuniu produtores, especialistas e consumidores, com programação que incluiu feira gastronômica, degustações e atividades técnicas, consolidando-se como vitrine para a valorização do queijo brasileiro.