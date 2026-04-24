Por que, na sua opinião, seu personagem deu tão certo? Acredito que conexões, muitas pessoas, principalmente adultos, se sentem afeiçoadas e abraçadas com uma parte da sua criança interior, e a criançada por ver um personagem que gosta tanto. Geralmente, o Maui é coadjuvante nessa história e a Moana principal, mas tenho trazido o Maui de uma maneira especial, e colocando como principal em algumas situações!!!

Você consegue viver hoje dos seus vídeos ou ainda tem trabalho fixo? Sonha com a independência financeira como influencer? Hoje ganho algum dinheiro sim com o Maui, mas ainda não é o suficiente para viver somente dele. O meu “sonho de princesa” é viver somente do Maui, produção de conteúdo, e da internet!!! Atualmente, trabalho com venda de celular e ainda faço Uber para honrar com os compromissos.

Você falou que também atua como Uber. Já pensou em trabalhar caracterizado de Maui? Já pensei (risos)... mas ainda não fiz...

Há o apoio de sua família nesse projeto? Como é a relação em casa, com a esposa e a filha? A minha esposa faz tudo isso fazer sentido. Ela sempre se envolve nas minhas enrascadas (risos). Apoia, participa, grava, pensa comigo... Elas são o maior motivo que quero fazer isso dar certo, dar a vida que elas merecem. Meus pais e irmãos, tios, primos, enfim, todos se orgulham. Fico muito feliz por isso!!!

Então, o futuro parece muito promissor, com tanta visibilidade, não? Primeiramente, quero agradecer por estarem abrindo esse espaço que para eu poder contar um pouco da minha história, vida e propósito. Estou à disposição para cooperar em qualquer projeto. Obrigado mesmo!!! E vocês do JP estão me ajudando a colocar mais uma fileira nesse muro que estou construindo pouco a pouco. Agradeço a Deus!!!