Ele é a alegria da criançada, mas também tem uma boa aceitação entre os adultos. O digital influencer Wando Kaique Alcântara Antunes aproveitou a sua aparência com o personagem do filme Moana para se transformar em o “Maui Piracicabano”, como gosta de se apresentar na Noiva de Colina e região.
Há cerca de um ano, Kaique faz vídeos onde encarna o coadjuvante do filme da Disney. Casado com Taiz Miriam e pai da pequena Maria Luísa, de dois anos e quatro meses, o influencer tem desfrutado da fama em nossa região, mas ainda sonha com o estrelato: “Quero chegar na Disney, que meu trabalho seja reconhecido mundialmente”, afirma.
Com 12.500 seguidores no Instagram e 34 mil no tiktok, Kaique espera chegar a 1 milhão de fãs nas redes sociais o quanto antes. Para isso, tem consciência de que precisa produzir muito para seu trabalho “bombar” na Rede Mundial. Atualmente, são aproximadamente 15 vídeos por semana, mas ainda insuficiente para ter sua independência financeira como o “Maui Piracicabano”.
Por isso, ele ainda se vira como vendedor de celular e Uber para honrar os compromissos como pai e marido. Aliás, o apoio de casa não falta nesta vida de influencer. “A minha esposa faz tudo isso fazer sentido. Ela sempre se envolve nas minhas enrascadas (risos). Apoia, participa, grava, pensa comigo... Elas (esposa e filha) são o maior motivo que quero fazer isso dar certo”, reconhece.
E por que o “Maui Piracicabano” deu tão certo? Ele responde: “Acredito que conexões, muitas pessoas, principalmente adultos, se sentem afeiçoadas e abraçadas com uma parte da sua criança interior, e a criançada por ver um personagem que gosta tanto”, declara. Veja, abaixo, os principais trechos da entrevista ao Persona do JP.
Há quanto tempo você é influenciador e como surgiu a ideia do personagem? Há 1 ano. Já a ideia do personagem surgiu quando eu fiz um vídeo com minha filha que viralizou no tiktok com mais de 1.5 milhão de visualizações.
Quantos seguidores você tem atualmente e em quais redes sociais? Hoje eu tenho 12.500 seguidores no Instagram e 34 mil no tiktok.
Quais os assuntos que mais aborda em seus vídeos e quais locais são os preferidos para gravação? Hoje alguns eu mesmo gravo, e tenho um parceiro que se chama @Wyndsondrone; ele tem feito a maioria das minhas gravações, tanto normal como com drone. Eu abordo assuntos aleatórios, o que mais quero é trazer alegria e felicidade; então, eu amo o entretenimento.
O seu maior público são as crianças? Como é a sua relação com elas? Hoje, todas as idades, crianças, adultos. Sempre fiz trabalhos com crianças, festas na comunidade, doações em massa, então é bem legal.
Quando você aparece em público, qual a reação das pessoas? Causa estranhamento, curiosidade ou a maioria já te reconhece? Antes, eu era parado somente quando estava vestido de Maui, porém, hoje a galera, mesmo sem a roupa, já me chama de Maui. Gravei bastante com o Danilo Favarim, que ajudou nessa visibilidade. A galera pede foto; todo lugar que eu ande em Piracicaba alguém me reconhece, porém nem todos seguem (risos). Eles adoram!!!
O seu personagem foi baseado no personagem do filme Moana. Por que essa escolha? O meu objetivo é tornar esse personagem algo nacional ou até mesmo mundial, se possível. Vejo uma oportunidade de mudar vidas a partir desse personagem. A escolha foi pela semelhança com o personagem.
Aonde você pretende chegar com seu trabalho em número de seguidores? Quais seus planos para o futuro? Quero chegar na Disney, que meu trabalho seja reconhecido mundialmente; queria muito participar da estreia no “Live Action” aqui em Piracicaba com o cinema; porém, quero voos maiores. Sonho com o 1 milhão de seguidores do Instagram - se possível mais de 10 milhões (risos).
Como você se sente em saber que é querido? Já teve alguma lembrança carinhosa que você lembra do público? Eu sempre fiz vídeos para internet, tenho vídeos de 2013 no YouTube. Tenho várias lembranças... Uma delas foi em um aniversário de criança que um menino (autista) ficou o tempo todo comigo, e gritava, vai mauiiii, você consegue, te amo, no momento da apresentação!!! Mexeu muito comigo.
Quantas gravações, em média, você faz por semana e qual foi a que mais "bombou" na internet? Mais de 15 por semana, e a que mais bombou foi no tiktok, com quase 3 milhões de visualizações. Ele (o vídeo) é uma sátira do ‘Moto Moto’ do Madagascar. (NOTA DA REDAÇÃO – ‘Moto Moto’ está em “Madagascar: Escape 2 África”. É um personagem secundário na adaptação para videogame). Ele é um hipopótamo grande, bonito e musculoso, com uma voz grave e sedutora, que gosta de flertar com as fêmeas usando palavras ou flexionando os músculos do peito.
Por que, na sua opinião, seu personagem deu tão certo? Acredito que conexões, muitas pessoas, principalmente adultos, se sentem afeiçoadas e abraçadas com uma parte da sua criança interior, e a criançada por ver um personagem que gosta tanto. Geralmente, o Maui é coadjuvante nessa história e a Moana principal, mas tenho trazido o Maui de uma maneira especial, e colocando como principal em algumas situações!!!
Você consegue viver hoje dos seus vídeos ou ainda tem trabalho fixo? Sonha com a independência financeira como influencer? Hoje ganho algum dinheiro sim com o Maui, mas ainda não é o suficiente para viver somente dele. O meu “sonho de princesa” é viver somente do Maui, produção de conteúdo, e da internet!!! Atualmente, trabalho com venda de celular e ainda faço Uber para honrar com os compromissos.
Você falou que também atua como Uber. Já pensou em trabalhar caracterizado de Maui? Já pensei (risos)... mas ainda não fiz...
Há o apoio de sua família nesse projeto? Como é a relação em casa, com a esposa e a filha? A minha esposa faz tudo isso fazer sentido. Ela sempre se envolve nas minhas enrascadas (risos). Apoia, participa, grava, pensa comigo... Elas são o maior motivo que quero fazer isso dar certo, dar a vida que elas merecem. Meus pais e irmãos, tios, primos, enfim, todos se orgulham. Fico muito feliz por isso!!!
Então, o futuro parece muito promissor, com tanta visibilidade, não? Primeiramente, quero agradecer por estarem abrindo esse espaço que para eu poder contar um pouco da minha história, vida e propósito. Estou à disposição para cooperar em qualquer projeto. Obrigado mesmo!!! E vocês do JP estão me ajudando a colocar mais uma fileira nesse muro que estou construindo pouco a pouco. Agradeço a Deus!!!