Moradores do bairro Pauliceia, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar a presença de buracos na rua Ingá, na esquina com a rua Papa João Paulo II.
De acordo com os relatos, os buracos permanecem no local há meses e têm dificultado a passagem de veículos. A situação é mais perceptível em horários de maior movimento, quando há aumento no fluxo de trânsito.
Segundo os moradores, motoristas precisam reduzir a velocidade ao se aproximar do trecho e, em alguns casos, realizar desvios na via para evitar os pontos danificados. A condição também interfere na circulação de motociclistas e ciclistas.
Ainda conforme os relatos, o problema atinge diferentes pontos da via e tem sido registrado por quem passa diariamente pelo local. Os moradores informam que a situação já foi observada por diversos usuários da rua, mas não houve intervenção até o momento.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o local passou por vistoria na manhã de hoje, 24/04, e o serviço de tapa-buraco está programado para a semana que vem, a depender das condições climáticas".