24 de abril de 2026
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Moradores cobram reparo em rua da Pauliceia, em Piracicaba; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Will Baldine/JP
De acordo com os relatos, os buracos permanecem no local há meses e têm dificultado a passagem de veículos
De acordo com os relatos, os buracos permanecem no local há meses e têm dificultado a passagem de veículos

Moradores do bairro Pauliceia, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar a presença de buracos na rua Ingá, na esquina com a rua Papa João Paulo II.

De acordo com os relatos, os buracos permanecem no local há meses e têm dificultado a passagem de veículos. A situação é mais perceptível em horários de maior movimento, quando há aumento no fluxo de trânsito.

Segundo os moradores, motoristas precisam reduzir a velocidade ao se aproximar do trecho e, em alguns casos, realizar desvios na via para evitar os pontos danificados. A condição também interfere na circulação de motociclistas e ciclistas.

Ainda conforme os relatos, o problema atinge diferentes pontos da via e tem sido registrado por quem passa diariamente pelo local. Os moradores informam que a situação já foi observada por diversos usuários da rua, mas não houve intervenção até o momento.

O que diz a Prefeitura

A equipe de reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o local passou por vistoria na manhã de hoje, 24/04, e o serviço de tapa-buraco está programado para a semana que vem, a depender das condições climáticas".

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