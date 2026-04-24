Moradores do bairro Pauliceia, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar a presença de buracos na rua Ingá, na esquina com a rua Papa João Paulo II.

De acordo com os relatos, os buracos permanecem no local há meses e têm dificultado a passagem de veículos. A situação é mais perceptível em horários de maior movimento, quando há aumento no fluxo de trânsito.

Segundo os moradores, motoristas precisam reduzir a velocidade ao se aproximar do trecho e, em alguns casos, realizar desvios na via para evitar os pontos danificados. A condição também interfere na circulação de motociclistas e ciclistas.