24 de abril de 2026
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Buracos avançam e preocupam moradores na Pauliceia, em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Will Baldine/JP
Os moradores informam que o trecho é de mão dupla e registra circulação de veículos nos dois sentidos
Os moradores informam que o trecho é de mão dupla e registra circulação de veículos nos dois sentidos

Moradores do bairro Pauliceia, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar a presença de buracos na rua Papa João Paulo II, na esquina com a rua Maria Guilhermina Lopes Fagundes.

De acordo com os relatos, os buracos têm aumentado ao longo dos dias. Os moradores informam que o trecho é de mão dupla e registra circulação de veículos nos dois sentidos.

Segundo os moradores, motoristas precisam reduzir a velocidade ao passar pelo local, e em alguns casos desviam parcialmente da pista para evitar os buracos. A situação também afeta a passagem de motociclistas e ciclistas.

Ainda de acordo com os relatos, o problema persiste há dias e não houve intervenção até o momento. Os moradores aguardam providências para a manutenção do trecho e a normalização das condições de tráfego.

O que diz a Prefeitura

A equipe de reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o local passou por vistoria na manhã de hoje, 24/04, e o serviço de tapa-buraco está programado para a semana que vem, a depender das condições climáticas".

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