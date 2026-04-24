Moradores do bairro Pauliceia, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar a presença de buracos na rua Papa João Paulo II, na esquina com a rua Maria Guilhermina Lopes Fagundes.
De acordo com os relatos, os buracos têm aumentado ao longo dos dias. Os moradores informam que o trecho é de mão dupla e registra circulação de veículos nos dois sentidos.
Segundo os moradores, motoristas precisam reduzir a velocidade ao passar pelo local, e em alguns casos desviam parcialmente da pista para evitar os buracos. A situação também afeta a passagem de motociclistas e ciclistas.
Ainda de acordo com os relatos, o problema persiste há dias e não houve intervenção até o momento. Os moradores aguardam providências para a manutenção do trecho e a normalização das condições de tráfego.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o local passou por vistoria na manhã de hoje, 24/04, e o serviço de tapa-buraco está programado para a semana que vem, a depender das condições climáticas".