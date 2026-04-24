Moradores do bairro Pauliceia, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar a presença de buracos na rua Papa João Paulo II, na esquina com a rua Maria Guilhermina Lopes Fagundes.

De acordo com os relatos, os buracos têm aumentado ao longo dos dias. Os moradores informam que o trecho é de mão dupla e registra circulação de veículos nos dois sentidos.

Segundo os moradores, motoristas precisam reduzir a velocidade ao passar pelo local, e em alguns casos desviam parcialmente da pista para evitar os buracos. A situação também afeta a passagem de motociclistas e ciclistas.