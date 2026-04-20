Desde a Antiguidade, a cidade africana de Ceuta sempre foi considerada de grande importância militar e econômica. Meta sempre visada por quantos pretendessem estender seus domínios da Europa à África, ou passar deste para aquele continente, inicialmente a ocuparam os cartagineses. Os romanos a tomaram depois. Seguidamente, os vândalos e por fim os godos lá se estabeleceram. Os maometanos se apoderaram da cidade em 710 e, utilizando-a como base, partiram para a conquista da decadente Espanha visigótica.

Ademais do valor estratégico, Ceuta foi adquirindo, no correr dos séculos, cada vez maior importância comercial. Compreende-se por tudo isso quão zelosamente velavam os maometanos pela segurança de Ceuta. Orgulhosos de suas riquezas e confiados em suas próprias forças, não poderiam supor que cristãos europeus ousassem investir contra a cidade. Até mesmo porque Ceuta não se encontrava isolada, mas tinha por trás de si todo o norte do continente africano, maciçamente muçulmano, e o poderoso reino de Granada a resguardaria contra qualquer pretensão hispânica.

Foi no início de 1415 que o rei de Portugal, D. João I, resolveu tomar de assalto a praça forte maometana, a instância de seus filhos Duarte, Pedro e Henrique, que haviam chegado à idade de serem armados cavaleiros. Dispunha-se o “Rei de Boa Memória” a promover um vistoso torneio, no qual pudessem os jovens mostrar o valor de suas armas para merecerem, assim, o ambicionado galardão. Para espanto do monarca, porém, a ideia não despertou o entusiasmo que esperava. Objetaram os três que melhor seria provar seu valor contra inimigos da fé do que em fingidos torneios. Não estava Ceuta ali próxima, quase à vista? Por que não atacá-la?