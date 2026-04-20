Piracicaba tem tradição e é um celeiro de profissionais dedicados à ciência odontológica. Desde 1915 forma profissionais em odontologia, sendo que muitos destes passaram pela Faculdade de Farmácia e Odontologia (1915 a 1935), Faculdade de Farmácia e Odontologia de Piracicaba (1957 a 1967), encampada depois pela Unicamp com a denominação de Faculdade de Odontologia de Piracicaba (de 1967 até os dias atuais). Existem, também, profissionais que por aqui atuam, mas se formaram pela Unimep no campus situados em Lins, na Fundação Hermínio Ometto/Uniararas de Araras, São Leopoldo-Mandic de Campinas e outras.
O legado deste 21 de abril é extenso. A data marca o enforcamento de Tiradentes no ano de 1792 por ordem da Coroa Portuguesa, considerado traidor por incentivar a separação do Brasil diante de Portugal, tido pela história como inconfidente, junto a outros 10 julgados. A partir do primeiro governo Getúlio Vargas, nos anos 1930, busca-se nele a personificação de herói para o Brasil, o mártir da nação. Foi quando, criou-se uma doutrinação “mea culpa” tornando-o referência cívica. Por falta de registros fotográficos, o barbeiro/dentista prático e alferes do Exército de Portugal, passou por um checkup que remetia sua imagem ao simbolismo cristão. Magro e barbado. Virou patrono da odontologia brasileira. Figura como o primeiro herói inscrito no Panteão da Pátria e da Liberdade, situado em Brasília. Inaugurou a galeria de benfeitores nacionais em 1992, no bicentenário de seu enforcamento.
A profissão pregada por Tiradentes deixou um importante legado a Piracicaba. A primeira instituição de graduação na cidade surgiu em 1915. A Escola de Farmácia e Odontologia de Piracicaba (depois Escola de Farmácia e Odontologia Washington Luiz e mais tarde Prudente de Moraes) era uma instituição privada, que chegou a funcionar também no salão nobre do Museu Prudente de Moraes. Torquato da Silva Leitão foi seu primeiro presidente e Octávio Teixeira Mendes seu primeiro secretário. Por anos foi dirigida por Jorge Augusto de Silveira. As aulas começaram em 10 de janeiro de 1915 com a primeira turma sendo formada em 27 de novembro de 1916, no Teatro Santo Estevão. Encerrou suas atividades 20 anos depois, em 1935.
A história da odontologia é anterior a criação desta instituição. O “Almanak de 1900”, coordenado por Manoel de Camargo, trazia uma citação curiosa, relatando que o Padre Galvão, em 3 de agosto de 1868, retornava de uma viagem de São Paulo, para onde partiu a fim de realizar molde para uma dentadura. Esta mesma publicação trazia publicidade de três consultórios odontológicos sediados em Piracicaba, com trabalhos feitos por Adelardo de Souza, João Mac Knight e George Gooda.
Nestes mais de 110 anos de graduação, Piracicaba teve inúmeros profissionais que se destacaram na odontologia. Foram muitos, mas fica o registro de alguns, como Enéas Lemaire de Moraes, Erasto da Fonseca, Bruno Ferraioli, Paulo Teixeira Mendes ... No serviço público, a ação de Gentil Calil Chaim foi essencial para um trabalho pioneiro que formou o Serviço Odontológico Municipal (SOM) levando atendimento também para a zona rural de Piracicaba. Expoentes como Antonio Oswaldo Storel levaram a participação da odontologia da política, sendo este Secretário do Bem-Estar nos anos 1970, e depois primeiro presidente da EMDHAP, Secretário Municipal do Desenvolvimento Social, vereador e postulante à prefeito da cidade. Claro que são poucas linhas para descrever toda a dedicação de muitos à cidade. Assim como não se pode esquecer do professor Antonio Carlos Neder, verdadeiro cientista da odontologia, um dos pioneiros da farmacologia. Criou no início dos anos 1980 a fórmula da goma de mascar que auxiliava na eliminação das bactérias que causavam a cárie, patenteando-a como “Den-Den” e por iniciativa própria entregou sua patente para a RDA (República Democrática Alemã, a parte socialista do país, anexa à União Soviética). Foi convidado para a Secretaria Nacional de Saúde durante o governo Collor de Mello e coordenou a instalação da Faculdade de Medicina em Tocantins.
Solenidade oficial como o hasteamento das bandeiras na praça José Bonifácio que tivemos por anos caiu no esquecimento. Mas, fica a lembrança e o convite de visitar o Museu da Odontologia na Unicamp e conhecer muito sobre esse rico passado.
Edson Rontani Júnior é jornalista e vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba.