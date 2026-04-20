Piracicaba tem tradição e é um celeiro de profissionais dedicados à ciência odontológica. Desde 1915 forma profissionais em odontologia, sendo que muitos destes passaram pela Faculdade de Farmácia e Odontologia (1915 a 1935), Faculdade de Farmácia e Odontologia de Piracicaba (1957 a 1967), encampada depois pela Unicamp com a denominação de Faculdade de Odontologia de Piracicaba (de 1967 até os dias atuais). Existem, também, profissionais que por aqui atuam, mas se formaram pela Unimep no campus situados em Lins, na Fundação Hermínio Ometto/Uniararas de Araras, São Leopoldo-Mandic de Campinas e outras.

O legado deste 21 de abril é extenso. A data marca o enforcamento de Tiradentes no ano de 1792 por ordem da Coroa Portuguesa, considerado traidor por incentivar a separação do Brasil diante de Portugal, tido pela história como inconfidente, junto a outros 10 julgados. A partir do primeiro governo Getúlio Vargas, nos anos 1930, busca-se nele a personificação de herói para o Brasil, o mártir da nação. Foi quando, criou-se uma doutrinação “mea culpa” tornando-o referência cívica. Por falta de registros fotográficos, o barbeiro/dentista prático e alferes do Exército de Portugal, passou por um checkup que remetia sua imagem ao simbolismo cristão. Magro e barbado. Virou patrono da odontologia brasileira. Figura como o primeiro herói inscrito no Panteão da Pátria e da Liberdade, situado em Brasília. Inaugurou a galeria de benfeitores nacionais em 1992, no bicentenário de seu enforcamento.

A profissão pregada por Tiradentes deixou um importante legado a Piracicaba. A primeira instituição de graduação na cidade surgiu em 1915. A Escola de Farmácia e Odontologia de Piracicaba (depois Escola de Farmácia e Odontologia Washington Luiz e mais tarde Prudente de Moraes) era uma instituição privada, que chegou a funcionar também no salão nobre do Museu Prudente de Moraes. Torquato da Silva Leitão foi seu primeiro presidente e Octávio Teixeira Mendes seu primeiro secretário. Por anos foi dirigida por Jorge Augusto de Silveira. As aulas começaram em 10 de janeiro de 1915 com a primeira turma sendo formada em 27 de novembro de 1916, no Teatro Santo Estevão. Encerrou suas atividades 20 anos depois, em 1935.