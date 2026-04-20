Por conta de uma nova lesão no quadril, meu médico ortopedista me pediu para voltar a nadar. E, estudando novamente a natação já que, no meu passado, fui um bom nadador conheci a história de uma mulher de 76 anos.
Existe uma ideia silenciosa que acompanha o tempo: a de que o auge já passou. Como se a vida tivesse um ponto máximo e, depois dele, restasse apenas administrar perdas. Mas, de vez em quando, alguém atravessa essa narrativa… e desmonta tudo com a própria existência.
Foi isso que Diana Nyad fez. Aos 64 anos, ela nadou mais de 170 quilômetros entre Cuba e a Flórida sem parar, depois de décadas tentando. E talvez o mais curioso não seja apenas o feito em si, mas o que veio depois. Aos 76, agora, ela afirma algo que desconcerta qualquer lógica tradicional: sente-se mais forte agora do que antes. Isso muda alguma coisa dentro da gente.
Porque não estamos falando apenas de performance. Estamos falando de percepção. Durante muito tempo, o envelhecimento foi tratado como um processo de declínio inevitável. Uma linha reta que desce. Mas a ciência começa a contar outra história. Estudos recentes mostram que uma parcela significativa de pessoas acima dos 65 anos melhora, sim, fisicamente, cognitivamente… ou em ambos.
Talvez o corpo não esteja falhando. Talvez ele esteja se reorganizando.
E há algo profundamente humano nisso. Quando Nyad fala sobre sua jornada, ela não fala só de treino. Ela fala de mudança interna. De como, na juventude, havia mais ego… e, com o tempo, surgiu algo diferente: presença, conexão, uma espécie de lucidez emocional que não se compra, não se aprende em manuais. Só vivendo.
É como se o corpo amadurecesse junto com o olhar. E talvez seja por isso que eu também perceba isso nas conversas com meus alunos de personal.
A força deixa de ser apenas física. Ela passa a ser a capacidade de sustentar o próprio desejo apesar do tempo. E isso muda tudo. Envelhecer, nesse cenário, não é mais perder potência… é redistribuí-la.
O treino continua lá. Ela ainda nada, ainda treina, ainda desafia o próprio corpo. Mas existe algo além do músculo. Existe um tipo de energia que nasce da continuidade. Do não parar. Do não aceitar que a história terminou só porque o calendário avançou.
E talvez seja esse o ponto que mais incomoda e, ao mesmo tempo, mais liberta. Eu sinto isso também ao voltar para a água.
A ideia de que o limite não está necessariamente no corpo. Está naquilo que se acredita sobre ele.
Porque o tempo, no fundo, não tira. Ele transforma. Ele exige outro tipo de relação com o esforço, com o descanso, com o próprio sentido de estar vivo. E quem consegue atravessar isso não volta a ser jovem… se torna algo mais interessante. Talvez mais sábio. Mas, acima de tudo, mais inteiro. A gente demora mais para se recuperar de um treino ou competição, mas a gente continua.
Talvez envelhecer bem não seja sobre manter o que era. Mas sobre descobrir o que ainda pode ser.E, nesse lugar, o corpo não é um obstáculo. Ele é um caminho. Até a próxima.
Rogério Cardoso é personal trainer e preparador físico, membro da Sociedade Brasileira de Personal Trainer SBPT e da World Top Trainers WTTC.