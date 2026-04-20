Por conta de uma nova lesão no quadril, meu médico ortopedista me pediu para voltar a nadar. E, estudando novamente a natação já que, no meu passado, fui um bom nadador conheci a história de uma mulher de 76 anos.

Existe uma ideia silenciosa que acompanha o tempo: a de que o auge já passou. Como se a vida tivesse um ponto máximo e, depois dele, restasse apenas administrar perdas. Mas, de vez em quando, alguém atravessa essa narrativa… e desmonta tudo com a própria existência.

Foi isso que Diana Nyad fez. Aos 64 anos, ela nadou mais de 170 quilômetros entre Cuba e a Flórida sem parar, depois de décadas tentando. E talvez o mais curioso não seja apenas o feito em si, mas o que veio depois. Aos 76, agora, ela afirma algo que desconcerta qualquer lógica tradicional: sente-se mais forte agora do que antes. Isso muda alguma coisa dentro da gente.

Porque não estamos falando apenas de performance. Estamos falando de percepção. Durante muito tempo, o envelhecimento foi tratado como um processo de declínio inevitável. Uma linha reta que desce. Mas a ciência começa a contar outra história. Estudos recentes mostram que uma parcela significativa de pessoas acima dos 65 anos melhora, sim, fisicamente, cognitivamente… ou em ambos.

Talvez o corpo não esteja falhando. Talvez ele esteja se reorganizando.