Existe explicação para o fato de algumas pessoas gostarem de fofocar ou apontar o erro dos outros? Sim, existe! Várias carências do campo inconsciente “justificam” o uso, que nasce (paradoxalmente) de amor ou de ódio. Uma pessoa bonita causa admiração para alguns e inveja para outros, por exemplo. Agora, se o comportamento do outro fere os “padrões normais”, aí é que a fofoca se instala poderosamente.

No cenário pessoal ou profissional, invariavelmente nos deparamos com ela: a fofoca. Afinal, você nunca foi vítima de um “fofoqueiro” de plantão? Não? Talvez você já tenha sido, então, o próprio fofoqueiro? Enfim, sem exceções, a fofoca faz parte da vida das pessoas - direta ou indiretamente.

Uma fofoca pode ter a intenção de agredir uma pessoa e isso pode vir de várias fontes: inveja, ciúme, lixos emocionais acumulados, frustrações ou outros transtornos.

Entretanto, a fofoca pode ser motivada não apenas pela necessidade de atacar ou ferir alguém. Quem faz a fofoca pode estar sendo levado pelo prazer de projetar em si algo que o outro viva ou tenha. Isso explica o fascínio das pessoas pela vida de famosos e também explica – por consequência - o grande sucesso dos programas de televisão, de revistas ou de outras mídias que trabalham com o tema fofoca, e, então, se alimentam e se reproduzem dessa “necessidade inconsciente” das pessoas. Dessa forma, quem lê essas revistas ou assiste os programas, vive de forma ilusória o que aqueles famosos estão vivendo, numa espécie de tentativa de transferência, pois sabem que seria bem difícil experimentarem aquilo de forma real.

E, finalmente, atrás de uma fofoca, pode estar também aquela vontade gerada pela necessidade de comentar alguma coisa de outra pessoa, o que, na verdade, pode ser um problema ou uma carência da própria pessoa que está fofocando ou criticando. O que ela faz, na verdade, é comentar de si mesma, “usando” a outra pessoa e isto ocorre porque fica mais fácil falar do outro do que de si mesmo ou, então, transferir responsabilidades, culpando o outro.

Importante lembrar que a maioria das fofocas trabalham com meias verdades ou completas mentiras e normalmente apenas um lado é divulgado ou ouvido, entretanto, as conclusões partem desse ponto e, então, vão se espalhando... Rapidamente, muita gente acaba sendo prejudicada e, mesmo que a fofoca seja verdadeira, a intenção de quem faz revela um estado interior mal resolvido, conflitos, que, se não tratados, vão adoecendo e tirando energia do fofoqueiro, psíquica e fisicamente.