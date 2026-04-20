No dia 14 de abril, o presidente sancionou o Plano Nacional de Educação (PNE), com seus 19 objetivos, 73 metas e 372 estratégias, que visam guiar a política educacional brasileira na próxima década (2026-2036).

A sanção do novo PNE é uma importantíssima vitória para a Educação, para os educadores e para todo o povo brasileiro, porque esse plano foi resultado da construção coletiva de amplos setores da sociedade, que participaram das conferências municipais, intermunicipais, temáticas, encontros, conferências livres, conferências estaduais e, por meio de delegações, da Conferência Nacional de Educação. Milhões de pessoas se mobilizaram, discutiram e contribuíram para que este PNE fosse possível, refletindo suas propostas.

Juntamente com o Plano Nacional de Educação, outra lei importantíssima sancionada pelo presidente Lula no final de 2025 é o Sistema Nacional de Educação (SNE). A exemplo do Sistema Nacional de Saúde (SUS), o SNE irá articular a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para concretizarem, juntos, o regime de colaboração previsto na Constituição Federal, inclusive para tornar realidade todos as medidas previstas no PNE. Sem o Sistema Nacional de Educação, o PNE pode, mais uma vez, se transformar em um conjunto de políticas que não são executadas em sua plenitude.

Outra medida importantíssima foi o encaminhamento ao Congresso Nacional do projeto de lei para o fim da escala de trabalho 6X1, implantando-se a escala 5X2, ou seja, cinco dias de trabalho por 2 dias de descanso. Hoje, milhões de trabalhadores têm apenas um dia de folga na semana, muitas vezes em dias úteis, impedindo que possam conviver com a família, usufruir de direito a lazer, à atividades culturais ou simplesmente descansar adequadamente.