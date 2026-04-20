Nós nascemos com um potencial infinito de realização. Porém, à medida que vamos sendo educados, durante a infância e adolescência, perdemos a rota original de nossa própria existência. Deixamos de fazer aquilo que nos realiza e passamos a agir em função dos outros: pais, professores, e depois de toda a sociedade. Nosso objetivo de vida nos é imposto e passamos a condicionar nosso sucesso ao aplauso das pessoas que nos cercam e para continuar merecendo essa aprovação, progressivamente abandonamos nossas vocações e passamos a realizar os desejos alheios.

A maioria das pessoas vive para ser admirada por uma multidão de olhos vorazes que, muito provavelmente, não se cruzarão mais. Quando elas param para perceber o rumo dado a suas vidas, percebem que apenas colecionaram cupons que não servem para nada. Entende isso?

Quem consegue realizar as metas de sua alma é verdadeiramente feliz e desperta admiração dos outros, exatamente por sua integridade como pessoa. Já quem vive para ser admirado sempre será infeliz, porque está deixando de lado o compromisso consigo mesmo. Não é possível ser feliz valorizando mais a opinião dos outros do que seus próprios sentimentos. Algumas pessoas se sentem infelizes, mas pensam que se os outros estão aplaudindo é porque ela está no caminho certo, ledo engano, pois ele avança cada dia mais em suas frustrações.