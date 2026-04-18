Em tarde tensa no Estádio Barão da Serra Negra, o XV de Piracicaba decepcionou seu torcedor e ficou no 1 a 1 com o Velo Clube, neste sábado (18), pela Série D do Campeonato Brasileiro. O resultado teve como protagonista negativo o goleiro Victor Golas, que cometeu uma falha marcante no primeiro tempo.
O XV começou pressionando e até criou boas chances nos minutos iniciais, mas parou por aí. Sem criatividade e errando muito na saída de bola, o time viu o jogo ficar truncado e tecnicamente pobre, com o Velo equilibrando as ações.
O momento decisivo veio aos 41 minutos da primeira etapa. Após erro defensivo de Almir Luan,a bola sobrou viva na área e Victor Golas hesitou de forma inexplicável. A bola cruzou a pequena área e Lucas Duni apareceu livre para empurrar para o gol vazio, abrindo o placar e aumentando a irritação da torcida.
Na volta do intervalo, o XV conseguiu reagir rapidamente. Aproveitando falha da defesa adversária, David Ribeiro empatou logo no início. O time ganhou ânimo com as mudanças do técnico Fernando Marchiori e passou a pressionar.
A melhor chance da virada veio com Léo Santos, que cabeceou forte na pequena área, mas parou em grande defesa de Paulo Vitor.
O empate mantém o XV na vice-liderança do grupo, com cinco pontos, mas sob forte cobrança. O próximo compromisso será contra o líder Maricá, novamente no Barão, em duelo que promete ainda mais pressão.