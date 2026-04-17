Uma ação da Polícia Civil terminou com a prisão em flagrante de um traficante de 30 anos na tarde desta quinta-feira (17), no bairro Santa Rosa, em Piracicaba . A operação, batizada de “Para-Choque”, revelou um esquema ousado de armazenamento e venda de drogas.

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Após denúncia anônima, investigadores da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) passaram a monitorar o local e flagraram uma cena típica do tráfico: um usuário entregando dinheiro enquanto o suspeito retirava a droga de um esconderijo inusitado — o para-choque de um carro abandonado.