Uma ação da Polícia Civil terminou com a prisão em flagrante de um traficante de 30 anos na tarde desta quinta-feira (17), no bairro Santa Rosa, em Piracicaba . A operação, batizada de “Para-Choque”, revelou um esquema ousado de armazenamento e venda de drogas.
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Após denúncia anônima, investigadores da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) passaram a monitorar o local e flagraram uma cena típica do tráfico: um usuário entregando dinheiro enquanto o suspeito retirava a droga de um esconderijo inusitado — o para-choque de um carro abandonado.
No momento da abordagem, o comprador conseguiu fugir, mas o suspeito foi capturado com o dinheiro da transação ainda em mãos. Pressionado pelas evidências, ele confessou o crime e revelou onde escondia os entorpecentes.
No interior do veículo, os policiais encontraram porções de maconha. As buscas se estenderam e, nas proximidades da residência do suspeito, foram localizadas diversas drogas já prontas para venda, incluindo maconha, cocaína, skunk e ICE.
O homem foi levado à delegacia, onde teve a prisão confirmada e permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil destaca que a ação só foi possível graças à denúncia anônima, reforçando o papel fundamental da população no combate ao crime.
A operação foi coordenada pelo delegado José Donizeti de Melo.