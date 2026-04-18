O inverno de 2026 no Brasil - e também em nossa região - deverá ser um dos mais quentes e instáveis dos últimos anos, assim como ocorreu em 2024. As projeções meteorológicas indicam temperaturas entre dois e três graus acima da média global, com ondas de calor frequentes e maior instabilidade hídrica, com períodos de calor intenso, intercalados com temporais.

Essa situação, segundo os especialistas ouvidos pelo Jornal de Piracicaba, se dá muito em razão do avanço do El Niño, favorecendo o aquecimento do Pacífico Equatorial e alterando o padrão climático em todo o país, com potencial para que o Inverno seja um dos mais quentes em 140 anos – época do chamado período pré-industrial, entre os anos de 1861 e 1890.

O El Niño é um fenômeno climático natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, alterando a circulação atmosférica global. Ocorre a cada 2 a 7 anos, durando cerca de um ano, provocando secas no Norte/Nordeste do Brasil e chuvas intensas no Sul.