O tempo está curto, mas a experiência promete ser intensa. Um dos maiores festivais japoneses do Brasil, o Akimatsuri de Mogi das Cruzes, chega aos seus últimos dias com uma programação que combina tradição, espiritualidade e entretenimento. A 39ª edição termina neste fim de semana, reunindo milhares de visitantes em uma verdadeira imersão na cultura nipônica — a poucos quilômetros da capital paulista.
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Um fim de semana para viajar sem sair do estado
A despedida do festival concentra algumas das atrações mais simbólicas. Entre elas, a cerimônia do Tooro Nagashi, que ilumina a água com lanternas flutuantes em homenagem aos antepassados, criando um dos momentos mais emocionantes do evento. Também ganham destaque as apresentações de taikô, com tambores japoneses, além de danças tradicionais e demonstrações de artes marciais.
Outra novidade desta edição é a Vila Cultural Japonesa, espaço inédito que recria elementos arquitetônicos e artísticos do Japão, ampliando a experiência sensorial do público. A proposta é transportar os visitantes para diferentes aspectos da cultura oriental em um único ambiente.
Na gastronomia, a diversidade segue como um dos principais atrativos. A praça de alimentação reúne desde pratos populares, como yakisoba e sushi, até receitas típicas ligadas às celebrações da colheita, mantendo viva a essência do festival.
De tradição agrícola a patrimônio cultural
Criado em 1986 por agricultores da colônia japonesa, o Akimatsuri nasceu como uma celebração simples de agradecimento pela colheita e pela chegada do outono. Com o passar dos anos, o evento se expandiu e se consolidou como parte importante da identidade de Mogi das Cruzes.
Em reconhecimento a essa trajetória, o festival foi oficialmente declarado Bem Cultural Imaterial do município, reforçando seu papel na preservação da memória e das tradições dos imigrantes japoneses na região.
O crescimento também se reflete nos números. Em 2025, o evento bateu recorde ao receber cerca de 142 mil visitantes, consolidando-se como um dos maiores encontros culturais do gênero no país.
Realizado no Bunkyo Centro Esportivo, o festival segue até domingo, com ingressos acessíveis e estrutura preparada para receber visitantes de diferentes cidades. Para quem busca uma programação diferente no fim de semana, o Akimatsuri surge como uma oportunidade de vivenciar o Japão sem sair do estado.
Serviço
Akimatsuri 2026
- Data: 18 e 19 de abril (sábado e domingo)
- Horário: Sábado, das 10h às 22h | Domingo, das 10h às 21h
- Local: Bunkyo Centro Esportivo — Av. Japão, 5919, Porteira Preta, Mogi das Cruzes (SP)
- Entrada: Ingressos a partir de R$ 15 (meia-entrada)
- Mais informações: akimatsuri.com.br e @akimatsuri_mogi