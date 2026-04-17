O tempo está curto, mas a experiência promete ser intensa. Um dos maiores festivais japoneses do Brasil, o Akimatsuri de Mogi das Cruzes, chega aos seus últimos dias com uma programação que combina tradição, espiritualidade e entretenimento. A 39ª edição termina neste fim de semana, reunindo milhares de visitantes em uma verdadeira imersão na cultura nipônica — a poucos quilômetros da capital paulista.

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Um fim de semana para viajar sem sair do estado

A despedida do festival concentra algumas das atrações mais simbólicas. Entre elas, a cerimônia do Tooro Nagashi, que ilumina a água com lanternas flutuantes em homenagem aos antepassados, criando um dos momentos mais emocionantes do evento. Também ganham destaque as apresentações de taikô, com tambores japoneses, além de danças tradicionais e demonstrações de artes marciais.