A ferramenta chega após a flexibilização das regras que retiraram a obrigatoriedade das autoescolas, abrindo espaço para instrutores autônomos. Agora, o sistema cria um ambiente digital único para conectar candidatos e profissionais, com busca por localização, avaliações de usuários e contato direto via WhatsApp, sem intermediação comercial.

A poucos dias do lançamento oficial, a nova função do aplicativo CNH do Brasil já sinaliza uma mudança profunda na forma de tirar carteira de motorista no país. A chamada “Nova Jornada do Instrutor” estreia em 27 de abril com a proposta de concentrar, dentro do celular, todas as etapas do processo — da escolha do instrutor ao agendamento das aulas práticas.

Na prática, o aplicativo passa a funcionar como um marketplace oficial. Após ser aprovado no exame teórico, o candidato acessa um mapa com instrutores e Centros de Formação de Condutores disponíveis na região.

Cada perfil reúne informações como experiência, avaliações de outros alunos e formas de contato. A negociação das aulas ocorre diretamente entre as partes, sem cobrança de taxas pela plataforma. O papel do governo se limita à validação dos profissionais autorizados pelos Detrans estaduais e à manutenção do ambiente digital.

A expectativa é que o modelo aumente a concorrência e reduza o custo da habilitação, que chegou a uma média nacional superior a R$ 3 mil nos últimos anos. Com as novas regras, há estimativas de queda significativa no valor final, especialmente em estados que já adotaram o formato.

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