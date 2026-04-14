O surgimento de um supertufão no Oceano Pacífico, mais cedo e mais intenso do que o esperado, acendeu um sinal de alerta entre especialistas em clima. Apesar de não oferecer riscos diretos ao Brasil, o fenômeno pode indicar mudanças importantes no comportamento atmosférico global nos próximos meses.
Esse tipo de evento está diretamente ligado ao aquecimento das águas do Pacífico, um dos principais fatores associados à formação do El Niño — fenômeno climático capaz de alterar padrões de chuva e temperatura em várias regiões do mundo.
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Calor no oceano favorece tempestades mais intensas
A área onde o supertufão se desenvolveu apresenta temperaturas da superfície do mar acima da média. Esse excesso de calor fornece energia para a formação e rápida intensificação de ciclones tropicais, que podem atingir níveis extremos em pouco tempo.
Além disso, a ocorrência de um sistema tão potente fora do pico da temporada sugere que o ambiente climático está mais instável do que o normal, o que pode favorecer a repetição de eventos severos.
Sinais de mudança no Pacífico
O cenário atual no Pacífico indica um processo de redistribuição de calor no oceano. Grandes volumes de água quente, acumulados na porção oeste, começam a se deslocar em direção ao centro e ao leste, alterando a dinâmica atmosférica.
Esse movimento é característico da transição para o El Niño, quando os ventos que normalmente mantêm o equilíbrio climático enfraquecem, permitindo que o calor se espalhe por áreas mais amplas.
O que pode mudar no Brasil
Com a possível consolidação do El Niño, o Brasil deve sentir os efeitos de forma desigual entre as regiões. No Sul, a tendência é de aumento nas chuvas, com maior risco de enchentes e temporais.
Já no Sudeste e no Centro-Oeste, o cenário costuma ser de calor mais intenso e períodos prolongados de altas temperaturas. No Nordeste, o fenômeno pode reduzir as chuvas, agravando condições de seca.
Essas mudanças impactam diretamente a agricultura, o abastecimento e a rotina da população, reforçando a importância do monitoramento climático nos próximos meses.