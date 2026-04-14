Esse tipo de evento está diretamente ligado ao aquecimento das águas do Pacífico, um dos principais fatores associados à formação do El Niño — fenômeno climático capaz de alterar padrões de chuva e temperatura em várias regiões do mundo.

O surgimento de um supertufão no Oceano Pacífico, mais cedo e mais intenso do que o esperado, acendeu um sinal de alerta entre especialistas em clima. Apesar de não oferecer riscos diretos ao Brasil, o fenômeno pode indicar mudanças importantes no comportamento atmosférico global nos próximos meses.

A área onde o supertufão se desenvolveu apresenta temperaturas da superfície do mar acima da média. Esse excesso de calor fornece energia para a formação e rápida intensificação de ciclones tropicais, que podem atingir níveis extremos em pouco tempo.

Além disso, a ocorrência de um sistema tão potente fora do pico da temporada sugere que o ambiente climático está mais instável do que o normal, o que pode favorecer a repetição de eventos severos.

Sinais de mudança no Pacífico

O cenário atual no Pacífico indica um processo de redistribuição de calor no oceano. Grandes volumes de água quente, acumulados na porção oeste, começam a se deslocar em direção ao centro e ao leste, alterando a dinâmica atmosférica.