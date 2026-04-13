Em uma cidade como Piracicaba, onde o desenvolvimento urbano avança e a qualidade de vida da população precisa acompanhar esse crescimento, o saneamento básico deixa de ser apenas um serviço essencial e passa a ser um verdadeiro pilar de dignidade e planejamento. Nesse contexto, o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) tem desempenhado um papel cada vez mais estratégico.

Nos últimos meses, o que se observa não é apenas a manutenção da estrutura existente, mas um esforço consistente de modernização e ampliação do sistema. Investimentos expressivos vêm sendo realizados para enfrentar problemas históricos e preparar a cidade para o futuro. Somente em 2025, foram mais de R$ 118 milhões aplicados em obras estruturantes e ações de melhoria no abastecimento, um salto significativo em relação aos anos anteriores.

Entre as intervenções mais relevantes, está a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino, que elevou a capacidade de produção e passou a atender centenas de milhares de moradores, além da implantação de novas adutoras que fortalecem o abastecimento em regiões estratégicas da cidade. Essas obras não apenas ampliam a oferta de água, como também garantem mais segurança hídrica para Piracicaba.