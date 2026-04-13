Em uma cidade como Piracicaba, onde o desenvolvimento urbano avança e a qualidade de vida da população precisa acompanhar esse crescimento, o saneamento básico deixa de ser apenas um serviço essencial e passa a ser um verdadeiro pilar de dignidade e planejamento. Nesse contexto, o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) tem desempenhado um papel cada vez mais estratégico.
Nos últimos meses, o que se observa não é apenas a manutenção da estrutura existente, mas um esforço consistente de modernização e ampliação do sistema. Investimentos expressivos vêm sendo realizados para enfrentar problemas históricos e preparar a cidade para o futuro. Somente em 2025, foram mais de R$ 118 milhões aplicados em obras estruturantes e ações de melhoria no abastecimento, um salto significativo em relação aos anos anteriores.
Entre as intervenções mais relevantes, está a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino, que elevou a capacidade de produção e passou a atender centenas de milhares de moradores, além da implantação de novas adutoras que fortalecem o abastecimento em regiões estratégicas da cidade. Essas obras não apenas ampliam a oferta de água, como também garantem mais segurança hídrica para Piracicaba.
Outro ponto importante é o investimento contínuo na redução de perdas, com programas de setorização da rede, instalação de novos registros e modernização do controle de pressão. Essas ações, muitas vezes pouco visíveis para a população, são fundamentais para garantir eficiência e evitar desperdícios, refletindo diretamente na sustentabilidade do sistema.
Nesse mesmo caminho, a modernização de estruturas como a ETA Luiz de Queiroz, com novos equipamentos e aumento da capacidade de produção, mostra que o Semae tem buscado soluções técnicas para problemas antigos, ampliando o atendimento e reduzindo episódios de falta de água em diversas regiões.
É importante reconhecer que saneamento não se faz com medidas pontuais, mas com planejamento de longo prazo. Obras como novas adutoras, reservatórios e programas de combate a perdas exigem investimento, continuidade e responsabilidade na gestão pública. E é justamente isso que começa a se consolidar em Piracicaba.
Os resultados dessas melhorias já aparecem no cotidiano da população. Quando o abastecimento se torna mais regular, quando há menos interrupções e maior previsibilidade no sistema, o cidadão sente na prática a diferença. Isso significa mais tranquilidade para as famílias, mais segurança para o comércio e melhores condições para o desenvolvimento local.
Também é preciso destacar o papel do planejamento técnico aliado à transparência na gestão. A divulgação de investimentos, cronogramas de obras e metas de eficiência permite que a população acompanhe de perto a evolução do sistema, fortalecendo a confiança no serviço público e incentivando uma cultura de responsabilidade compartilhada no uso da água.
Fortalecer o Semae é fortalecer a própria cidade. Água tratada, coleta e tratamento de esgoto e eficiência operacional impactam diretamente a saúde pública, o meio ambiente e o desenvolvimento econômico.
Mais do que destacar números ou obras específicas, o que se vê é um avanço consistente em uma área que historicamente exige atenção permanente. O desafio continua, mas os passos dados recentemente mostram que Piracicaba está no caminho certo para garantir um sistema de saneamento mais moderno, eficiente e preparado para o futuro.
Alex Madureira é Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.