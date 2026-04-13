Tem algo silencioso acontecendo com o tempo… ele já não dita mais as regras como antes.

Por muito tempo, envelhecer parecia um roteiro previsível. Havia uma espécie de acordo invisível com a vida: trabalhar, produzir, desacelerar… e então, aos poucos, sair de cena. Como se existir tivesse prazo de validade. Mas isso começou a mudar. Não de forma brusca, nem anunciada. Mudou devagar, como quase tudo que é realmente importante muda. E ganhou um nome: NOLT, New Older Living Trend.

Um termo que nasceu fora dos laboratórios, mais próximo do comportamento humano do que da ciência tradicional, mas que descreve com precisão algo que já está acontecendo diante dos nossos olhos. Pessoas que atravessaram os 60, 70 anos… e que simplesmente não aceitaram desaparecer e decidiram viver.