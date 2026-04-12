Uma operação rápida da Polícia Militar impediu o prejuízo de uma empresa e terminou com dois homens presos na madrugada deste sábado (11), em Piracicaba. A ação resultou na recuperação de um caminhão furtado e de uma carga avaliada em aproximadamente R$ 115 mil.
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Recuperação rápida em Piracicaba
O veículo, um caminhão Mercedes-Benz vermelho, havia sido furtado horas antes na cidade de Limeira. Assim que o crime foi comunicado, o sistema de monitoramento apontou o deslocamento do caminhão pela Rodovia Margarida das Graças Martins (SP-135), em direção a Piracicaba.
Com base nas informações, equipes da Polícia Militar montaram um cerco tático nos principais acessos da cidade. A estratégia deu resultado em pouco tempo.
Abordagem e prisões
O caminhão foi localizado na Avenida Professor Benedito de Andrade, no Distrito Industrial Unileste. Durante a abordagem, um dos suspeitos foi encontrado escondido na cabine do veículo.
Na sequência, outro homem foi detido nas proximidades após diligências. Segundo a PM, ele admitiu participação no furto.
Carga intacta e investigação
A carga recuperada pertence à empresa Ajinomoto e estava intacta. Representantes da empresa e do sistema de rastreamento acompanharam a ocorrência.
Além dos dois presos, um terceiro envolvido já foi identificado. Ele também será investigado por participação no crime, que inclui furto qualificado e associação criminosa.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Piracicaba, com apoio do Policiamento Rodoviário.