Uma operação rápida da Polícia Militar impediu o prejuízo de uma empresa e terminou com dois homens presos na madrugada deste sábado (11), em Piracicaba. A ação resultou na recuperação de um caminhão furtado e de uma carga avaliada em aproximadamente R$ 115 mil.

O veículo, um caminhão Mercedes-Benz vermelho, havia sido furtado horas antes na cidade de Limeira. Assim que o crime foi comunicado, o sistema de monitoramento apontou o deslocamento do caminhão pela Rodovia Margarida das Graças Martins (SP-135), em direção a Piracicaba.

Com base nas informações, equipes da Polícia Militar montaram um cerco tático nos principais acessos da cidade. A estratégia deu resultado em pouco tempo.

Abordagem e prisões