Sr. Alicio Candido de Oliveira
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Artur Candido de Oliveira e da Sra. Gracinda Maria de Oliveira, era casado com a Sra. Maria Clara Batista; deixa os filhos: Luis Carlos; Sueli; Antonio Carlos; Jose Carlos e Jackson. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório Memorial São Pedro, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Baltazar
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Manoel Baltazar e da Sra. Maria Gomes, era viúvo da Sra. Cleusa Candido Baltazar; deixa os filhos: Emilia Cristina Baltazar Desiderio, viúva do Sr. Antonio Jucelino Desiderio; Isabel Cristina Baltazar; Antonio Marcos Baltazar, casado com a Sra. Karen Isabel Furtado; Rosalina Cristina Baltazar; Reinaldo Aparecido Baltazar e Eliane Cristina Baltazar, casada com o Sr. Mayrhon Washigton. Deixa as netas: Nathalia, Livia e Maria, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Conchas/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Dr Darcy Lamos
Faleceu dia 08/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Helena Fernandes Lamos. Era filho do Sr. Antonio Lamos e da Sra. Seraphina Enedina Amendola Lamos, falecidos. Deixa as filhas: Silvia Helena Lamos Checoli casada com Walter Checoli e Cristina Helena Lamos Moreira casada com João Alfredo G. Moreira. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 09/04/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, a partir das 08:00hs até as 15:00hs, em seguida ocorreu a Cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Professora: Sra. Ione Nadruz Bastos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Antonio Dias Bastos e da Sra. Nazira Nadruz Bastos. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 16h00 no Cemitério Parque das Aleias da cidade de Campinas/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Lucia Helena de Araujo
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha da Sra. Maria Ribeiro, falecida, era viúva do Sr. Joaquim de Araújo; deixa a filha Diana Aparecida Ribeiro Bertolla, casada com o Sr. Gustavo Bisetto Bertolla. Deixa a neta Beatriz Ribeiro Bertolla, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 10h00 às 17h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Marcos Augusto Gaiad de Camargo
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Luiz Ferreira de Camargo e da Sra. Elza Gaiad de Camargo, era casado com a Sra. Elaine Cibim Gaiad de Camargo; deixa os filhos: Ibrahim Cibim de Camargo e Samira Gaiad Cibim de Camargo Bosquilia, casada com o Sr. Raoni Bosquilia e os netos: Angelina e Emiliano, demais familiares e amigos. O velório ocorrera hoje das 08h00 às 14h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Aparecida de Camargo Fraga
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Manoel Paes de Camargo e da Sra. Anna Amalia de Toledo Camargo, era casada com o Sr. João Batista Fraga; deixa os filhos: Deborah de Camargo Fraga de Campos, casada com o Sr. Gilberto Jose de Campos e Raphael de Camargo Fraga, casado com a Sra. Marcela Siqueira Caetano Fraga, deixa os netos: Isabella Fraga, Pedro Fraga e Isadora Campos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Helena Ferreira Blat
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Joaquim da Piedade Ferreira e da Sra. Cremilda de Jesus Almeida Ferreira, era casada com o Sr. Salvador Blat Anton; deixa as filhas: Sally Ferreira Blat e Katy Ferreira Blat Vieira, casada com o Sr. Luiz de Brito Prado Vieira. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 10h00 às 14h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 14h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria de Lourdes Bigaran Fornazzaro
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Fernando Bigaran e da Sra. Luisa Negrisolla, era viúva do Sr. Armando Fornazaro; deixa as filhas: Telma Fernanda Fornazzaro Barbosa das Neves, viúva do Sr. Eduardo Barbosa das Neves e Maria Claudia Fornazzaro de Oliveira, casada com o Sr. Thiago Andre de Oliveira, os netos: Samuel e Igor, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 no Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Natã Moreira de Souza
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 33 anos, filho do Sr. João Batista de Souza e da Sra. Solange Aparecida Moreira de Souza, era casado com a Sra. Kettlin Gomes de Souza; deixa a filha: Sarah Gomes de Souza, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sito à rua Marilice Rodrigues da Silva Pinto, nº 55, Bairro Paulicéia- cidade de Piracicaba/SP, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Wilson Roberto do Prado
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 63 anos, filho dos finados Sr. João Gouveia do Prado e da Sra. Eva Bueno do Prado, era casado com a Sra. Cristina Maria Barbosa Calderan; deixa os filhos: Bruna Rafaela do Prado Biscalchin, casada com o Sr. Gustavo Pereira Biscalchin e João Marcos do Prado. Deixa os netos: Maria Luiza e Miguel Dias do Prado. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade de Piracicaba/SP, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.