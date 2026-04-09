Sr. Alicio Candido de Oliveira

Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Artur Candido de Oliveira e da Sra. Gracinda Maria de Oliveira, era casado com a Sra. Maria Clara Batista; deixa os filhos: Luis Carlos; Sueli; Antonio Carlos; Jose Carlos e Jackson. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório Memorial São Pedro, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Baltazar

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Manoel Baltazar e da Sra. Maria Gomes, era viúvo da Sra. Cleusa Candido Baltazar; deixa os filhos: Emilia Cristina Baltazar Desiderio, viúva do Sr. Antonio Jucelino Desiderio; Isabel Cristina Baltazar; Antonio Marcos Baltazar, casado com a Sra. Karen Isabel Furtado; Rosalina Cristina Baltazar; Reinaldo Aparecido Baltazar e Eliane Cristina Baltazar, casada com o Sr. Mayrhon Washigton. Deixa as netas: Nathalia, Livia e Maria, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Conchas/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Dr Darcy Lamos

Faleceu dia 08/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Helena Fernandes Lamos. Era filho do Sr. Antonio Lamos e da Sra. Seraphina Enedina Amendola Lamos, falecidos. Deixa as filhas: Silvia Helena Lamos Checoli casada com Walter Checoli e Cristina Helena Lamos Moreira casada com João Alfredo G. Moreira. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 09/04/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, a partir das 08:00hs até as 15:00hs, em seguida ocorreu a Cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.