A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou uma moção de aplausos em reconhecimento à atuação do piracicabano Rafael Ferraz de Toledo, de 36 anos, que lutou como voluntário na guerra na Ucrânia.

Morador de Piracicaba, Rafael levava uma rotina comum antes do conflito, trabalhando como motorista de aplicativo e praticando airsoft nos fins de semana — atividade esportiva que simula operações táticas e de combate com armas de pressão não letais, e que despertou e fortaleceu seu interesse pela área tática e operacional. Nas redes sociais, é conhecido como “Ragnar Ukraine” (@ragnar_ukraine), onde compartilha parte de sua trajetória.

Da rotina comum ao campo de batalha

Movido pela decisão de seguir esse caminho, ele se deslocou até a Ucrânia para atuar em um dos cenários de guerra mais exigentes da atualidade.