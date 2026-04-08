Sr. Antonio Manoel dos Santos Filho
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Antonio Manoel dos Santos e da Sra. Maria Aparecida dos Santos, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra Cleuza Bombach
Faleceu dia 07/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era filha do Sr. Luiz Bombach e da Sra. Léia Maluf Bombach, falecidos. Deixa a filha Pamela Beatriz Bilatto Foltran casada com Phelip Liva Foltran. Deixa a neta Giulia Bilatto Foltran, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 08/04/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Safira, a partir das 08:30hs até as 11:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Domingos Ribeiro
Faleceu dia 08/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casado com a Sra. Elisangela Pereira Ribeiro. Era filho do Sr. Inocencio Domingos Ribeiro e da Sra. Maria Marcelina de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Vinicius Pereira Ribeiro casado com Mirian Graziela de Moura Ribeiro, Ivan Augusto Pereira Ribeiro, Pedro Henrique Pereira Ribeiro. Deixa 01 neta, familiares e amigos. O sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Menino: Levi Pietro Santana
Faleceu anteontem, nesta cidade, filho do Sr. Lucas Santana dos Santos e da Sra. Adriele Andreia da Silva Ferreira, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Neuza de Jesus Gregorio Sampaio
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. João Gregorio e da Sra, Sebastiana de Jesus, era casada com o Sr. Roberto Lisboa Sampaio; deixa os filhos: Anderson Gregorio Sampaio; casado com a Sra. Michele Tomasieli; Adriana de Jesus Sampaio; Adriedson Roberto Sampaio, casado com a Sra. Fernanda Brito de Souza Sampaio e Andrea Aparecida Sampaio Palhares, falecida, deixando viúvo o Sr. Renato Jose Palhares. Deixa netos, bisnetos demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Parque da Ressurreição.À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Nirza de Camargo Miguel
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Luiz Camargo e da Sra. Rosa Cartinovi, era viúva do Sr. Paschoal Miguel; deixa as filhas: Neire Aparecida Miguel Tranquelin e Maria Helena Miguel Caltarossa, casada com o Sr. José Valdimir Caltarossa. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Reunilda Medina Gadotti
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. Francisco Medina e da Sra. Fortunata Crepaldi, era viúva do Sr. Guerino Gadotti; deixa os filhos: Celia Helena Gadotti Zurk, viúva do Sr. Francisco Eugenio Zurk; Nivaldo Donizeti Gadotti; Celso Jorge Gadotti, casado com a Sra. Luciene Zorzin; Sergio Ariovaldo Gadotti, falecido e Jose Everaldo Gadotti, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Rubens Chinelato
Faleceu dia 07/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era filho do Sr. Lucas Chinelato e da Sra. Helena Bottini, falecidos. Deixa os filhos: André Luiz Couto Chinelato, Ricardo José Couto Chinelato, Gustavo Henrique Couto Chinelato. Deixa nora, netos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu dia 08/04/2026 as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Premium, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr Valter Roberto Camolese
Faleceu dia 08/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era filho do Sr. Alberto Camolese e da Sra. Lydia Pagotto Camolese, falecidos. Deixa familiares e amigos. O sepultamento ocorrerá hoje as 15:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.