Sr. Antonio Manoel dos Santos Filho

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Antonio Manoel dos Santos e da Sra. Maria Aparecida dos Santos, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra Cleuza Bombach

Faleceu dia 07/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era filha do Sr. Luiz Bombach e da Sra. Léia Maluf Bombach, falecidos. Deixa a filha Pamela Beatriz Bilatto Foltran casada com Phelip Liva Foltran. Deixa a neta Giulia Bilatto Foltran, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 08/04/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Safira, a partir das 08:30hs até as 11:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. José Domingos Ribeiro

Faleceu dia 08/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casado com a Sra. Elisangela Pereira Ribeiro. Era filho do Sr. Inocencio Domingos Ribeiro e da Sra. Maria Marcelina de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Vinicius Pereira Ribeiro casado com Mirian Graziela de Moura Ribeiro, Ivan Augusto Pereira Ribeiro, Pedro Henrique Pereira Ribeiro. Deixa 01 neta, familiares e amigos. O sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.