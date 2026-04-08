Leia este texto sem paixão partidária e com um mínimo de honestidade intelectual. Os dados estão aí. O problema do PT não é apenas ter governado mal. É ter governado mal depois de prometer superioridade moral. Desde 2003, com o intervalo de Temer e Bolsonaro, o partido ocupou o Planalto por 14 anos seguidos e, com a volta de Lula em 2023, chegou em 2026 ao 17º ano de poder federal. É tempo demais para ainda posar de vítima, terceirizar culpa e governar como se estivesse fazendo assembleia sindical contra inimigos imaginários.

O rastro histórico é indecente. O mensalão produziu 25 condenações na Ação Penal 470. Depois veio o petrolão. E, mais tarde, as condenações de Lula na Lava Jato foram anuladas por questão de competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, não por um atestado de inocência moral expedido pela História. O fato político permanece: o ciclo petista ficou ligado aos maiores escândalos de corrupção da Nova República.

Enquanto isso, a vida real foi sendo esmagada. No primeiro quadrimestre de 2025, 973.330 empresas fecharam as portas. No segundo, mais 942.049. Foram 1.915.379 baixas em apenas oito meses. Quase dois milhões de projetos interrompidos, empregos ameaçados, famílias vendo um CNPJ virar lápide. Sim, houve abertura de empresas no período. Mas isso não apaga o dado mais brutal: o empreendedor brasileiro continua tentando sobreviver num ambiente sufocado por custo, insegurança e crédito caro.