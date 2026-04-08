Há alguns anos, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu pela retirada do livro Os cem melhores contos do século da grade de leitura obrigatória da rede estadual de ensino quando pais indignados com o conteúdo de alguns contos, altamente pornográficos, resolveram se pronunciar.

Muita gente ligada à literatura repudiou o ato, dando a entender que pais, professores e juízes têm mentalidade retrógrada e isso é a volta da censura. Sustentam que nada deve ser censurado, e em se tratando de literatura, uma arte, tudo deve ser liberado, mesmo estando longe dos limites éticos, morais e espirituais, taxando essa ação de hipocrisia de falsos moralistas.

Os nutricionistas afirmam que somos o que comemos. Se nos entupirmos de bebidas alcoólicas, de cigarros e alimentos gordurosos, nosso organismo vai chiar, e mais cedo ou mais tarde, chegam os cânceres e outras patologias resultantes dos exageros.