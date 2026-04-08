A Academia Piracicabana de Letras já provou, ao longo de mais de 50 anos, que tem estrutura de sobra, é forte, é respeitada, é atuante, mas falta uma coisa que todo bom construtor sabe que faz diferença: o teto. Falta a cobertura, falta a casa de verdade. E é aí que entra esse chamado, quase um apelo mesmo, para levantar a nossa “Casa das Palavras”.

Porque, no fundo, o que está em jogo não é só um prédio. É dar abrigo àquilo que sustenta a humanidade: a escrita.

E olha… não é exagero dizer que a escrita foi uma das maiores invenções da história. Antes dela, a vida era solta demais. O sujeito brigava de manhã, perdoava à tarde e esquecia à noite.