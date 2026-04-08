Receio, medo, superstição, respeito, cautela? Ou o somatório de tudo? Questões há a respeito das quais nunca consegui escrever. Nem, também, sobre elas pensar. Creio – diante de temas secularmente insolúveis – ter-me intoxicado, ainda quando adolescente, com os desafiadores debates na faculdade de Direito. Ao final daqueles 1950, sentíamo-nos construtores de outro Novo Mundo. Éramos os novos heróis.

O jornalismo diário – exercido ao longo de décadas – pode insensibilizar corações, não tenham eles reservas naturais de proteção. Vive-se sob um bombardeio de más notícias, como se nenhuma informação generosa e vitalizante tivesse importância. Há secção permanente para falecimentos, a necrologia. E nenhuma, em especial, para nascimentos. Registram-se guerras, combates, violências. Ignoram-se, porém, gestos e demonstrações de cordialidade. Culpa dos jornalistas, de leitores de jornais? Ou de estes e aqueles?

Não há, porém, como negar seja-nos quase habitual esse viver com a violência e a ela sobreviver. E já se tornou consenso entre os estudiosos a convicção de a caminhada humana ser, em especial, uma história de guerras. Começou – para as civilizações monoteístas – com um conflito familiar: Eva, Adão, a serpente, o fruto proibido. E, em seguida, os filhos Caim e Abel. Iniciamo-nos com discórdias que se estenderam a famílias, tribos, povos, nações. Até aqui, nenhuma deusa ou deus ancestral, nem profetas, nem mensageiros divinos, messiânicos – nenhum, apesar de mensagens de paz e amor, conseguiu a paz universal.