Foram muitas as ideias e as promessas. Lembro-me que, quando entrei no Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, ouvi a promessa de digitalizar o acervo deste importante centro cultural. A promessa veio do poder público. Ao lembrar que ouvi isso em abril de 2010, noto que a ideia ficou apenas no papel. Já faz muito tempo.

No dia 28 de março, o IHGP em conjunto com a iniciativa privada, disponibilizou mais de 8 mil imagens do jornal “Gazeta de Piracicaba”, periódico trissemanal que circulou de 1882 a 1938. A coleção não está completa, mas tem quase sua totalidade. E o material disponível ecoa a história de Piracicaba na época do Império até a segunda Constituição Federal promulgada por Getúlio Vargas. Claro que ela passa por décadas e mais décadas de registros do que ocorreu em nossa cidade. Estas imagens podem ser lidas, consultadas e baixadas a partir do site do IHGP. Tudo de forma gratuita.

A “Gazeta” foi importante centro de informação de uma Piracicaba provinciana. Foi consultada por dezenas de jornalistas, professores, estudiosos, pesquisadores, historiadores ... Praticamente os principais acontecimentos foram nela estampados. O jornal foi por muito tempo o único veículo de comunicação de Piracicaba.