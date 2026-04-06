Trabalhar com idosos é, antes de tudo, um encontro com o tempo. Não o tempo do relógio, mas aquele que se inscreve no corpo, nas histórias, nas pausas mais longas entre um movimento e outro. Como personal de idosos, eu não treino apenas músculos. Eu acompanho trajetórias. E, em algum momento, aprendo que esse caminho também inclui despedidas.

Existe algo que raramente se diz sobre essa profissão: você se envolve. Você escuta, orienta, celebra pequenas conquistas que, para muitos, parecem simples, mas ali carregam um significado profundo. Levantar da cadeira com mais facilidade, caminhar sem dor, subir escadas sozinha, voltar a confiar no próprio corpo. São gestos que, no fundo, falam de autonomia e autonomia, nessa fase da vida, é quase sinônimo de dignidade.

Mas junto com isso vem uma verdade silenciosa: a finitude. Alguns alunos partem. E quando isso acontece, não é apenas um nome que deixa a lista de treinos. É uma presença que se retira do mundo. E você fica ali, entre o que fez e o que poderia ter feito, atravessado por uma sensação difícil de explicar.