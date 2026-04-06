O avanço da obesidade infantil no Brasil deixou de ser um alerta distante para se tornar uma realidade presente nas nossas cidades. Em Piracicaba e em todo o estado de São Paulo, cresce o número de crianças que enfrentam, cada vez mais cedo, problemas de saúde antes comuns apenas na vida adulta, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Esse cenário exige atenção contínua e ações consistentes.
Cuidar da alimentação infantil não é apenas uma decisão dentro de casa. É um tema que envolve acesso à informação, disponibilidade de alimentos de qualidade e condições que permitam escolhas mais saudáveis no dia a dia. A forma como nossas crianças se alimentam hoje influencia diretamente sua saúde no futuro.
A rotina acelerada e o fácil acesso a alimentos ultraprocessados têm contribuído para hábitos alimentares desequilibrados. Muitas famílias, por falta de tempo ou orientação, acabam recorrendo a opções práticas, mas pouco nutritivas. Ao longo do tempo, isso impacta não só o desenvolvimento físico, mas também o rendimento escolar e o bem-estar das crianças.
Nesse contexto, a escola ocupa um papel importante. Para muitas crianças, é ali que estão as principais refeições do dia. Garantir uma merenda equilibrada e de qualidade é uma medida concreta, que faz diferença real na saúde e na aprendizagem.
Também é necessário avançar na forma como as informações chegam às famílias. A leitura de rótulos, a compreensão sobre o que se consome e a redução da exposição de crianças à publicidade de alimentos pouco saudáveis são pontos que merecem mais atenção. São medidas simples, mas que ajudam a construir hábitos melhores desde cedo.
Outro aspecto que não pode ser ignorado é o sedentarismo. Incentivar a prática de atividades físicas, seja na escola ou em espaços públicos, contribui diretamente para o desenvolvimento saudável. Ter opções acessíveis e seguras para isso é parte importante dessa equação.
Há ainda um ponto que merece atenção: a construção de hábitos começa cedo e depende de exemplos consistentes. Quando a criança encontra em casa e na escola um ambiente que valoriza a alimentação equilibrada, essa referência tende a acompanhá-la ao longo da vida. Não se trata de restrição, mas de educação alimentar e de rotina.
Medidas simples, como organizar melhor os horários das refeições, reduzir o consumo de bebidas açucaradas e incentivar o consumo de alimentos frescos, já produzem impacto significativo quando adotadas com regularidade. São escolhas possíveis, que não exigem soluções complexas, mas constância.
No dia a dia do mandato, esse é um tema que aparece com frequência nas conversas com profissionais da saúde, educadores e famílias. São relatos que reforçam a necessidade de olhar para a prevenção com mais seriedade e continuidade, evitando que problemas evitáveis se tornem rotina.
O combate à obesidade infantil não depende de uma única medida. Ele passa por pequenas decisões, políticas bem direcionadas e, principalmente, por um esforço conjunto. Quando esse cuidado começa cedo, os resultados aparecem ao longo de toda a vida.
Cuidar da alimentação infantil hoje é, de fato, evitar o hospital amanhã. É uma escolha que protege, previne e garante mais qualidade de vida para as próximas gerações.
Alex Madureira é Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.