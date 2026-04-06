O avanço da obesidade infantil no Brasil deixou de ser um alerta distante para se tornar uma realidade presente nas nossas cidades. Em Piracicaba e em todo o estado de São Paulo, cresce o número de crianças que enfrentam, cada vez mais cedo, problemas de saúde antes comuns apenas na vida adulta, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Esse cenário exige atenção contínua e ações consistentes.

Cuidar da alimentação infantil não é apenas uma decisão dentro de casa. É um tema que envolve acesso à informação, disponibilidade de alimentos de qualidade e condições que permitam escolhas mais saudáveis no dia a dia. A forma como nossas crianças se alimentam hoje influencia diretamente sua saúde no futuro.

A rotina acelerada e o fácil acesso a alimentos ultraprocessados têm contribuído para hábitos alimentares desequilibrados. Muitas famílias, por falta de tempo ou orientação, acabam recorrendo a opções práticas, mas pouco nutritivas. Ao longo do tempo, isso impacta não só o desenvolvimento físico, mas também o rendimento escolar e o bem-estar das crianças.