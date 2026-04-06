A partir de Maio deste ano, entra em vigor a nova versão da Norma Regulamentadora (NR-1), que trata do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) aos trabalhadores nas empresas. Esta norma traz em seu texto a inclusão de diretrizes sobre riscos psicossociais como fatores que demandam gestão e prevenção por parte das empresas.

Em minha opinião, trata-se de uma grande oportunidade para as Empresas fazerem a lição de casa do jeito certo com relação a saúde mental dos funcionários e colherem excelentes resultados (mesmo porque este tema é o que está na base, no alicerce de tudo), mas alerto: atendam a Lei, mas cuidado com a forma que vocês estão atendendo. Implementar os procedimentos é necessário e não é complicado como muitos estão "vendendo", mas fazê-los acontecer depois é a "chave" que muda tudo e que a maioria não está entendendo e, por isso, poderão ter os investimentos e os resultados comprometidos!

Por outro lado, também tenho percebido com preocupação o fato da saúde mental estar se tornando um nicho de mercado; diagnósticos e tratamentos estão se transformando em produtos de consumo, ou seja, o "mal-estar" está sendo mercantilizado!