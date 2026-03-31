A seleção brasileira entra em campo nesta terça-feira (31) para encarar a Croácia em um amistoso internacional que marca o último compromisso antes da convocação oficial para a Copa do Mundo. A partida será disputada no Camping World Stadium, em Orlando, com início às 21h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo pela Globo, SporTV e GE TV.

O confronto ganha peso extra por servir como vitrine final para os jogadores que ainda buscam garantir vaga na lista dos 26 nomes que disputarão o Mundial. Além disso, o duelo coloca frente a frente duas seleções que figuram entre as principais forças do futebol mundial, elevando o nível de exigência para o Brasil.