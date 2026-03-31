A seleção brasileira entra em campo nesta terça-feira (31) para encarar a Croácia em um amistoso internacional que marca o último compromisso antes da convocação oficial para a Copa do Mundo. A partida será disputada no Camping World Stadium, em Orlando, com início às 21h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo pela Globo, SporTV e GE TV.
O confronto ganha peso extra por servir como vitrine final para os jogadores que ainda buscam garantir vaga na lista dos 26 nomes que disputarão o Mundial. Além disso, o duelo coloca frente a frente duas seleções que figuram entre as principais forças do futebol mundial, elevando o nível de exigência para o Brasil.
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Última chance antes da convocação
Com a divulgação da lista marcada para maio, o técnico Carlo Ancelotti utiliza o amistoso para fazer ajustes e observar alternativas. A tendência é de mudanças na equipe em relação ao último jogo, com novas oportunidades sendo dadas a atletas que tentam se firmar entre os titulares.
A comissão técnica já trabalha com uma base definida, mas ainda avalia peças específicas, principalmente no setor ofensivo. O desempenho coletivo e o entrosamento seguem como pontos de atenção nesta reta final de preparação.
Testes e ajustes na equipe
Entre as novidades, jogadores que tiveram menos minutos recentemente devem aparecer entre os titulares. A proposta é equilibrar o time, mantendo o sistema ofensivo com vários homens à frente, mas buscando maior consistência defensiva.
A partida também serve para observar adaptações táticas, incluindo mudanças de posicionamento e funções dentro de campo. A ideia é chegar à estreia no Mundial com uma formação sólida e bem definida.
Rival de peso no caminho
A Croácia chega como um adversário experiente e acostumado a grandes competições. A equipe europeia mantém boa parte da base que vem se destacando em torneios recentes e representa um teste relevante para o Brasil.
O histórico recente entre as seleções aumenta a expectativa para o duelo, que promete intensidade e alto nível técnico. Para o torcedor, é a oportunidade de acompanhar como a equipe brasileira se comporta diante de um rival competitivo às vésperas da Copa.