A Anvisa reforçou o alerta sobre os riscos de adquirir medicamentos e cosméticos pela internet sem verificação de procedência. Produtos sem registro sanitário podem não ter passado por testes de qualidade, o que eleva o risco de efeitos adversos, como alergias, infecções e até complicações mais graves.

A recomendação é clara: consumidores devem priorizar estabelecimentos autorizados e sempre conferir a regularização dos itens antes da compra.

Produtos irregulares entram na mira

A decisão, divulgada nesta sexta-feira (27), determinou a suspensão da venda, divulgação e uso de diversos produtos comercializados na Shopee. Entre os principais alvos estão medicamentos populares para acne e itens estéticos considerados irregulares.