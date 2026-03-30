Um avião da Delta Air Lines precisou retornar ao Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos após um problema no motor durante a decolagem, na noite de domingo (29). Não houve registro de feridos.

A aeronave partiu por volta das 23h49 com destino a Atlanta. Pouco depois de deixar a pista, foi identificado um problema no motor esquerdo, acompanhado de explosão. Parte de resíduos atingiu uma área próxima à pista e provocou um foco de incêndio, controlado em seguida pelas equipes do aeroporto.

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