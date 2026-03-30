Um avião da Delta Air Lines precisou retornar ao Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos após um problema no motor durante a decolagem, na noite de domingo (29). Não houve registro de feridos.
A aeronave partiu por volta das 23h49 com destino a Atlanta. Pouco depois de deixar a pista, foi identificado um problema no motor esquerdo, acompanhado de explosão. Parte de resíduos atingiu uma área próxima à pista e provocou um foco de incêndio, controlado em seguida pelas equipes do aeroporto.
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A torre de controle alertou a tripulação sobre a ocorrência. O piloto declarou emergência e realizou o retorno imediato. A aeronave permaneceu no ar por cerca de nove minutos antes de pousar.
O voo transportava 272 passageiros e 14 tripulantes. Após o pouso, os ocupantes foram levados ao terminal por ônibus. As operações no aeroporto tiveram impacto, com atraso em outras decolagens.
O avião envolvido é um Airbus A330-323, que faria o trajeto entre São Paulo e Atlanta. A partida estava programada para 23h40, com chegada prevista para 7h40.
Em comunicado, a companhia informou que o voo DL0104 foi cancelado por problema mecânico e que equipes atuam para reacomodar os passageiros. A empresa também declarou que a aeronave retornou após falha no motor esquerdo e que o pouso ocorreu sem intercorrências.