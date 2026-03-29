O XV é conhecido sim, pois é um grande time, uma cidade muito boa, um clube apaixonante, onde a cidade vive realmente a instituição. Então isso é maravilhoso e é um privilégio muito grande. E obviamente, se tem as críticas e os elogios quando se tem os bons resultados, mas não deixamos nos levar por isso. Chegamos aqui, não tivemos participação na montagem da equipe, na preparação da equipe na pré-temporada. Chegamos num momento difícil, a equipe tinha apenas seis pontos, e conseguimos classificar para a segunda fase. A equipe vem evoluindo, tivemos algumas trocas no setor defensivo, porque tivemos e temos muitas lesões. Mas, pouco a pouco, as coisas vão acontecendo e acho que o melhor que se tem a fazer é ficar quieto, trabalhar, assimilar as críticas e os elogios da mesma maneira e seguirmos firmes.

Você vem de ótimos trabalhos em clubes anteriores. O que te fez dizer sim ao Alvinegro?

A gente vem, graças a Deus, de muitos bons trabalhos... com o Primavera, em um acesso inédito, vaga para a Copa do Brasil inédita... aquela cidade pôde nos abraçar e o retorno foi muito grande. Conseguimos colocar processos dentro do clube, muitas coisas fizemos por lá. Mas também nos outros clubes. No ABC-RN, conseguimos ir para três finais, semifinais de Copa do Nordeste; já tivemos acesso da A2 com o Santo André; na Portuguesa, conseguimos fazê-la ressurgir... então, pouco a pouco, as coisas vão acontecendo e tem tudo para, aqui no XV, para conseguirmos isso.