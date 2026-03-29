Ver uma criança em meio aos aparelhos de musculação ainda causa surpresa, mas a prática já é respaldada por especialistas quando feita da forma correta. A dúvida mais comum entre pais e responsáveis é entender a partir de que idade esse tipo de exercício pode ser incluído na rotina dos pequenos.

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Idade recomendada para iniciar

O treino de força pode ser introduzido ainda na infância, geralmente a partir dos 7 anos. Nessa fase, porém, o objetivo não é o ganho de massa muscular, mas o desenvolvimento da coordenação, da consciência corporal e da resistência.