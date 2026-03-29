29 de março de 2026
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SAÚDE INFANTIL

Crianças podem fazer musculação? VEJA a idade ideal para começar

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Com orientação adequada, a musculação pode ser segura e benéfica para crianças a partir dos 7 anos.
Com orientação adequada, a musculação pode ser segura e benéfica para crianças a partir dos 7 anos.

Ver uma criança em meio aos aparelhos de musculação ainda causa surpresa, mas a prática já é respaldada por especialistas quando feita da forma correta. A dúvida mais comum entre pais e responsáveis é entender a partir de que idade esse tipo de exercício pode ser incluído na rotina dos pequenos.

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Idade recomendada para iniciar

O treino de força pode ser introduzido ainda na infância, geralmente a partir dos 7 anos. Nessa fase, porém, o objetivo não é o ganho de massa muscular, mas o desenvolvimento da coordenação, da consciência corporal e da resistência.

Especialistas apontam que não há evidências de que a musculação prejudique o crescimento. Ao contrário, quando bem orientada, a prática pode contribuir para o desenvolvimento físico de forma segura.

Quais são os benefícios

Entre os principais ganhos estão o aumento da força, melhora da agilidade e maior resistência para atividades do dia a dia e esportes. Além disso, o contato precoce com exercícios físicos ajuda a criar hábitos saudáveis que tendem a se manter na vida adulta.

O treino também pode favorecer o equilíbrio e a postura, aspectos importantes durante a fase de crescimento.

Cuidados que não podem faltar

Apesar das vantagens, a musculação para crianças exige atenção especial. A supervisão de um profissional é indispensável, já que os equipamentos das academias não são projetados para o corpo infantil.

Outro ponto essencial é o controle da carga. O recomendado é priorizar exercícios leves, com foco na execução correta dos movimentos, evitando sobrecargas e riscos de lesões.

Com acompanhamento adequado e respeitando os limites do corpo, a musculação pode ser uma aliada no desenvolvimento saudável das crianças, deixando de ser um tabu e passando a integrar a rotina de forma segura.

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